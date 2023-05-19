Штаб-квартира одной из крупнейших IT-компаний страны на четверть построена

«Отставания от графика работ сегодня нет, общая готовность объекта - более 25%», - подчеркнул Игорь Войстратенко. Фото: stroi.mos.ru

На Воробьевых горах в Москве на месте гостиницы «Корстон» идет строительство центрального офиса Яндекса.

Готовность штаб-квартиры компании превышает 25%, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, посетивший ее 17 мая.

ОТ УРОВНЯ МЕТРО

«Здание уникальное, там имеется заглубленная подземная часть, которая составляет около пяти этажей, или больше 20 метров. Это можно сравнить с мелкозаглубленными станциями метро, - отметил Игорь Войстратенко. - Также предусмотрены большепролетные металлические балки, многоуровневая кровля, где предполагается размещение смотровых площадок, и фасады с большеразмерными витражами в комбинации с металлическими конструкциями. Архитектурный бетон компонуется с элементами подвесного вентилируемого фасада, что даст ощущение воздушности».

В настоящее время Мосгосстройнадзор проводит уже десятую проверку объекта. Контролирующий орган оценивает качество монтажа монолитных и металлических конструкций, гидроизоляции и других систем. Проводятся лабораторные испытания. Помимо этого контролируется уровень шума и концентрации загрязняющих веществ в зоне работ - стройка находится в непосредственной близости от жилых домов.

Площадь здания превысит 260 тысяч квадратных метров, более половины из них займут офисные помещения. Также для посетителей предусмотрены рестораны, кафе, смотровые площадки и общегородская зона отдыха. После благоустройства восстановят и расширят каштановый парк.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Девелопером проекта выступает компания MR Group. Директор по девелопменту компании Александр Сурменев отметил, что введенные против России санкции серьезно не повлияли на удорожание работ, все сложности преодолены. Единственная глобальная замена - это лифты: предполагалось, что они будут европейских производителей, сейчас идет речь об установке китайских.

Причем строительство идет по требованиям BREEAM (стандарт эффективности и экологичности зданий, разработанный британской компанией BRE Global в 1990 году).

«Мы сейчас не останавливаем наш зеленый тренд, полностью ему соответствуем. Верим в то, что, построив зеленое здание, мы сможем его сертифицировать согласно тому сертифицирующему органу, который будет на тот момент», - пояснил Александр Сурменев (в настоящее время BREEAM приостановило свою деятельность в России).

На строительной площадке сейчас работают около 2,5 тыс. специалистов. Основной инженерный состав - из Турции, так как компания ENKA является генподрядчиком проекта.