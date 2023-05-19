Ледовый дворец в Ясенево: Хоккейные арены, тренажерные залы и витражное остекление

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На спортивном небосводе Москвы к 2024 году засверкает новая яркая звезда - Ледовый дворец в Ясенево. Его сейчас достраивают на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской на юго-западе столицы. Только представьте, на этом месте когда-то находился заброшенный котлован под торговый центр. Но прошло около двух лет и все преобразилось. Интересными деталями проекта поделился с читателями «Комсомольской правды» руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

ВОКРУГ ЗДАНИЯ ПОСТАВЯТ ДВЕСТИ КОЛОНН

- Рафик Равилович, когда любители спорта смогут приступить к тренировкам в Ледовом дворце?

- Ждать им остаётся недолго. Основные строительно-монтажные работы мы планируем завершить до конца 2023 года. Здание готово почти на 90 процентов. Архитектурное оформление козырька специальными кассетами выполнено на 75 процентов. Сейчас монтируем подсветку по периметру здания и готовимся к установке медиафасада. Все специалисты на площадке работают ускоренными темпами.

Это будет настоящий подарок будущим чемпионам и тем, кто верит в свои силы и стремится к реализации своей спортивной цели. Напомню, технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Георгиевной Тутберидзе.

- Что отличает этот проект от других спортивных сооружений?

- Будущий дворец станет настоящей жемчужиной района Ясенево (см. «На заметку»). Он уже отмечен профессиональной наградой - победитель Международного конкурса НОПРИЗ в номинации «Лучшая концепция нереализованного проекта». Необычное здание сразу будет заметно еще с улицы. Прежде всего обращает внимание масштабное витражное остекление и 10-метровый козырек, украшенный специальными металлическими кассетами. Плюс к этому более 200 колонн по периметру здания, визуально связывающие основание строения и его кровлю.

Внутри – это суперсовременный спорткомплекс, оснащенный всем необходимым для занятий. Единая пропускная способность составит более 400 человек в смену. На трибунах смогут разместиться 500 зрителей.

Благодаря практически полностью стеклянному центральному фасаду удалось добиться высокой степени инсоляции здания. Для спортсменов это особенно важно, поскольку создаются ощущение открытого пространства, связи с окружающей средой. Такой визуальный эффект поможет лучше воспринимать тяжелые физические нагрузки. Получается, мягкий рассеивающийся свет по контуру и невероятное освещение внутри

КОМФОРТНО ФИГУРИСТАМ, ХОККЕИСТАМ И ЗРИТЕЛЯМ

- В здании есть еще какие-то «фишки»?

- Мы просчитали математическую модель распределения потоков воздуха. Температура надо льдом для фигуристов и хоккеистов будет отличаться. Для фигуристов сделаем ее чуть «теплее» - около 16 градусов. Для хоккеистов - «прохладнее», около 12 градусов. Кстати, о болельщиках тоже позаботились. Для них будет создана комфортная температура пребывания в зоне ледовой арены - плюс 22 градуса.

В комплексе планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок спортсменов время Ледовый дворец будет открыт для всех желающих.

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

МЕСТА СИЛЫ

- Наверняка, жителей остальных районов столицы волнует, а какие еще новые спортивные сооружения будут готовы в Москве до конца этого года?

- В 2023 году Департаментом строительства планируется завершить основные строительно-монтажные работы на семи объектах. Один из них уже введен в апреле - бассейн для государственного профессионального образовательного учреждения имени Гомельского в Бибирево.

Крупнейшей «премьерой» этого года станет Дворец спорта в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Несомненно, это будущий центр притяжения для нового развивающегося района. Дворец спорта объединит под одной крышей 12 видов спорта. Его пропускная способность - около 400 человек в смену. При этом трибуны в зоне ледовой арены рассчитаны на 500 зрителей. В универсальном зале и бассейне сможет уместиться по 150 человек. Общая площадь объекта составит более 21 тысячи квадратных метров.

Кроме этого, введем четыре ФОКа, а также футбольное поле. Всего же в строительстве сейчас находится 13 объектов спорта.

Если говорить о новых ледовых Дворцах, возводимых за счет бюджета, то в ближайшие пять лет в Москве появится Ледовый дворец на территории спортивного кластера в Мневниковской пойме. Кроме того, два катка - в составе Дворца спорта в ТПУ «Некрасовка» и в спортивном комплексе в Южном Бутово.

НА ЗАМЕТКУ

Таким будет Ледовый дворец в Ясенево

Площадь четырехэтажного комплекса - 20,7 тысячи квадратных метров.

В нем разместятся:

- универсальная ледовая арена 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест;

- тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров;

- два тренажерных зала с бесшовным полиуретановым напольным покрытием;

- 10 хореографических залов со спортивным паркетом;

- тренировочный зал 12 на 20 метров с покрытием из искусственного льда;

- зал акробатики 30 на 23 метра;

- реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Около здания - парковка на 108 машиномест. В трех минутах ходьбы от Дворца - станция метро «Ясенево».