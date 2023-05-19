Платежные стикеры Tinkoff Pay и кэшбэк в придачу: в 6 торговых центрах Москвы откроются pop-up пространства

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Посетители шести торговых центров Москвы смогут с 19 по 21 мая посетить pop-up пространства (простым языком - временное пространство) и сразу же на месте оформить дебетовую карту Tinkoff Black. Все посетители, у которых есть карта банка, бесплатно получат стикеры Tinkoff Pay для смартфонов.

Платежный стикер - это наклейка со встроенным чипом бесконтактной оплаты. Она гораздо меньше обычной карты, и ее можно наклеить на смартфон или чехол. Благодаря такому стикеру можно снова оплачивать покупки телефоном, как делали это с помощью Apple Pay или Google Pay.

С помощью стикера можно платить везде, где есть терминал, например на кассе в магазине, в ресторане, на заправке. Через стикер также можно снимать и вносить наличные во всех банкоматах, которые поддерживают бесконтактный способ авторизации.

19 мая pop-up зоны от Тинькофф открылись в самых крупных торговых центрах: ТРЦ «Атриум», ТЦ «Афимолл Сити», ТЦ «Капитолий Вернадского», ТЦ «Кунцево Плаза», ТРК «Европолис». А с 20 по 21 мая такая зона появится и в ТЦ «Авиапарк».

В брендированной pop-up зоне можно будет увидеть различные арт-инсталляции.

За платежные стикеры, оформленные в торговых центрах, Тинькофф дает призы. Так, при оформлении стикера в торговом центре «Авиапарк» посетителям подарят бесплатный кофе. А при оформлении стикера в других участвующих в акции торговых центрах, полагается кэшбэк до 300 рублей за одну чашку кофе.