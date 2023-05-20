Волонтеры: Жители столицы активно интересуются возможностью службы по контракту

Волонтеры ежедневно дежурят возле станций московского метро. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи благодарят волонтеров единого пункта отбора на военную службу по контракту за их работу. Об этом журналистам рассказали сотрудники пункта, раздающие информационные брошюры возле станций метро. По их словам, горожане активно интересуются возможностью поступить на службу по контракту. К молодым людям, работающим на уличных пунктах информирования, подходят жители столицы самого разного возраста, и мужчины, и женщины.

«В основном интересуется, конечно, молодежь от 20 до 35 лет, реже мужчины после 45. Но также интересуется и пожилые люди. Подходил дедушка, ему было 60 лет, вчера у него был день рождения, и он умолял меня взять его на контактную службу», - сообщил волонтер Александр.

По его словам, в среднем к нему с расспросами обращаются 200-300 человек в день.

Еще один волонтер отметил, что москвичи часто подходят за тем, чтобы просто выразить свою поддержку.

«На самом деле очень многие подходят поинтересоваться, кто-то подходит даже просто сказать, что мы молодцы поблагодарить нас. Кто-то записывается через нас, кто-то просто узнает информацию и уходит», - рассказал молодой человек.

Сотрудники пункта отбора раздают информационные брошюры и отвечают на вопросы горожан. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: стать профессиональными военными могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Будущих новобранцев сопровождают волонтеры: они встречают посетителей у входа и помогают им сориентироваться. Сотрудники центра подсказывают, как нужно правильно заполнять документы, и отвечают на важные вопросы о контрактной службе.

Заполнив анкету, будущие военнослужащие проходят собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Собеседование проводят профессиональные инструкторы. По его итогам определяется военная специальность контрактника. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят подготовку на полигонах Министерства обороны России в Московской области.

Подробную информацию о льготах для военнослужащих, условиях набора и заключения контракта можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru. В Москве также работает чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.