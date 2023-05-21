Где найти самую раскидистую сирень и яркие тюльпаны в Москве: Яркие фото и карта

Чтобы горожане не пропустили самое интересное и успели запечатлеть всю красоту на фото, парки создали специальную интерактивную карту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сирень, крокусы, подснежники и тюльпаны - в столичных парках началась пора цветения. Чтобы горожане не пропустили самое интересное и успели запечатлеть всю красоту на фото, парки создали специальную интерактивную карту – она обновляется дважды в неделю и будет активно работать до 31 мая, то есть до завершения календарной весны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что там можно увидеть уже сегодня: в парке “Северное Тушино” цветет боярышник (соцсетия у него красивые - от белого до пупурно-красного оттенков, но пахнут не очень приятно, будьте внимательны), ярко-желтая форзиция уже распустилась в ландшафтном парке “Митино” (цветет этот кустарник недели три, так что поторопитесь), а в парке “Ходынское поле” распушилась спирея, она не только красиво смотрится на фото, но и сладко пахнет – удовольствие получите от фотосессии, как ни крути. Местами еще цветут яблони, груши и вишни.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поля тюльпанов можно найти в Измайловском парке, Кусково, “Эрмитаже” и др. Крокусы - в Бабушкинском и Воронцовском парках, розы – в “Сокольниках” и саду им.Баумана. Подробнее смотрите на карте.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сиреневые аллеи, сады и небольшие уголки радуют глаз на ВДНХ, в Измайловском парке, в “Сокольниках”, Бабушкинском парке, в саду им.Баумана и др. Разные сорта, оттенки и ароматы – остается только сравнить и выбрать лучшие на свой вкус.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что здоровому человеку – радость и красота, то аллергику – обострение. Уже сейчас в столице начался сезон полиноза (это пыльцевая аллергия). Когда на улице солнечно и сухо, болезнь обостряется. В дождливую погоду пыльца прибивается к земле, и аллергикам становится полегче. Отследить дни, когда может наступить обострение или облегчение можно при помощи специальных сервисов, которые “привязаны” к погодным роботам: они отображают концентрацию пыльцы в воздухе.