Будущие контрактники назвали патриотизм главным мотивом своего решения отправиться в зону проведения СВО

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва».

В Москве 3 апреля заработал пункт отбора на военную службу по контракту. Ежедневно на улицу Яблочкова приходят москвичи и жители других регионов, чтобы вступить в ряды вооруженных сил. Будущие контрактники рассказали журналистам, почему они приняли решение стать профессиональными военными и отправиться в зону проведения спецоперации. Своим главным мотивом мужчины назвали патриотизм.

«Чувство патриотизма и выполнение присяги. Я один раз давал присягу. Народ в опасности - надо защитить. Поэтому я пошел на военную службу», – рассказал один из пришедших мужчин.

Еще один будущий новобранец отметил, что военная служба по контракту дает хороший заработок и стабильность.

«Наши предки тоже когда-то сражались, защищали наши рубежи», – также добавил он.

По словам волонтеров, раздающих информационные буклеты возле станций московского метро, чаще всего с вопросами о контрактной службе к ним обращаются мужчины в возрасте 20-35 лет. Желание пойти служить также выражают и люди старшего поколения, и женщины. Всех заинтересованных москвичей волонтеры направляют в пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: стать профессиональными военными могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Заполнив анкету, будущие военнослужащие проходят собеседование, психологический тест и медкомиссию.

Новобранцы, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.

Подробную информацию о льготах для военнослужащих, условиях набора и заключения контракта можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru. В Москве также работает чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.