Погода подготовила подарок для московских дачников: На неделе ожидаются летние дожди и тепло

Неделя будет дождливая и грозовая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на воскресенье, 21 мая, на каждый квадратный метр земли во многих районах Подмосковье вылилось по вёдру воды! Такое количество влаги досталось Красногорску (за ночь выпало 11 мм, город стал самым мокрым местом области) и Долгопрудному. В столице же самые интенсивные дожди прошли в районе Тушино и посёлку Рублево. До этого хоть сколько-нибудь серьёзных осадков в Москве и области не было три недели подряд.

Ночной ливень - только начало, предупреждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Всю предстоящую неделю в столицу будут идти дожди и греметь грозы.

- Неделя будет дождливая и грозовая. Каждый день есть вероятность грома, молний и коротких ливней. Это связано с южными процессами в атмосфере - к нам придёт теплый воздух, крайне насыщенный влагой, — рассказала Позднякова сайту kp.ru. - Мощных «тропических» ливней мы не ждём, за сутки будет выпадать не больше 5 - 7 мм осадков (по полведра воды на квадратный метр. - Л.С.). Но и затяжного осеннего ненастья тоже не будет. Просто короткие летние дожди. Прольются за полчаса, и снова хорошая погода. Но - каждый день, с понедельника, 22 мая, до воскресенья, 28 мая. При этом будет тепло: в первой половине недели +22…+23 градуса, с четверга +25…+26. Кстати, для дачников это настоящий подарок: очень благоприятная погода для растений.