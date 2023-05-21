Летучие мыши вышли из спячки в Москве: что делать, если в квартиру залетела крылатая гостья

Прошлой осенью летучие мыши время от времени залетали в квартиры москвичей – по ошибке, разумеется, пока искали себе надежное укрытие на зиму Фото: Shutterstock

Рыжие, черные, шоколадные, пушистые и не очень, ушастые и зубастые – в Москве вышли из спячки летучие мыши. Всего на территории города их водится шесть видов, все они занесены в Красную Книгу Москвы (она доступна для чтения в интернете), потому что, хотя точная численность их не известна, но количество этих зверьков на территории города со временем уменьшается. Специалисты связывают это как с урбанизацией, так и с экологией.

Ночница Брандта, например, предпочитает редкие леса и старые парки. За неимением подходящих укрытий может ютиться в подвалах домов. Но, как вы понимаете, без особого удовольствия. Водяница ночная обитает вблизи водоемов – она на лету ловит насекомых прямо у кромки воды. Обыкновенный, или бурый, ушан предпочитает опушки старых парков, но, бывает, что ночует на чердаках жилых домов неподалеку от нацпарка “Лосиный остров”. Еще пару лет назад лесные нетопыри залетали в Кунцевский, Преображенский и Пресненский районы Москвы, рыжая вечерница – в Коптево и Зеленоград, а двуцветный кожан – в Ново-Переделкино и Рассказовку. Но теперь это редкие гости.

Прошлой осенью летучие мыши время от времени залетали в квартиры москвичей – по ошибке, разумеется, пока искали себе надежное укрытие на зиму. В этом году подобных случаев пока не было – во всяком случае, к спасателям никто за помощью не обращался.

Тем не менее, не лишним будет напомнить, что делать, если вдруг у вас в комнате оказалась летучая мышь:

1. Не паникуйте, не гоняйте зверька. Откройте окна, чтобы она могла вылететь сама.

2. Если мышка не утелетает, дайте ей время успокоиться. Сами в это время наденьте перчатки потолще (зверек с испугу может укусить), приготовьте коробку и мягкое полотенце.

3. Накройте мышку полотенцем, аккуратно возьмите и положите в коробку. Будьте предельно осторожны – зверьки очень хрупкие, вы можете случайно им навредить. Потом выпустите ее на волю на улице.

4. Если мышка не улетает и кажется нездоровой, налейте ей воды, а сами свяжитесь со специалистами – либо через сообщество «Летучие мыши Москвы», либо через Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка.