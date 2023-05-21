Запертый детьми в сарае 11-летний мальчик сгорел заживо в Раменском: Подробности жуткой истории

Леша (посередине) занимался дзюдо, брал первые места Фото: Личный архив

- Он был очень вежливый, староста группы. Ни разу не видел, чтобы он с кем-то ссорился или кого-то задирал, — знакомые отзываются об Алексее (имя мальчика изменено. Прим.автора) исключительно положительно. Занимался дзюдо, брал первые места, спокойный и хороший мальчик. Был.

СЛУХАМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

Леше было 11 лет. 19 мая он сгорел заживо в сарае, в котором его заперли друзья. ЧП произошло в небольшом поселке Дубовая Роща в Раменском муниципальном округе. Население – чуть больше 4000 человек. Все друг друга знают. Каждое ЧП обсуждают годами. И каждое сразу же обрастает десятками самых невероятных подробностей. Следствие проверит каждую из версий.

Вероятно, сгоревший заживо в сарае в Раменском 11-летний мальчик сам развел огонь внутри. Фото: Следственный комитет Москвы

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФАКТЫ

ЧП произошло около семи часов вечера 19 мая. Октябрьская, 11 – это окраина поселка. Здесь расположен супермаркет, за ним – лесополоса. Там и стояли так называемые “хозяйственные постройки”. По сути – заброшенные сараи. Место довольное уединенное. Здесь все и произошло.

- На данный момент известно следующее: дети в ходе ссоры закрыли мальчика в сарае, задвинули засов снаружи, заколотили его гвоздем. В дальнейшем произошло возгорание – как говорят эксперты, по предварительным данным, оно началось внутри постройки, — объясняют ход событий в ГСУ СК России по Московской области.

Открыть дверь дети сами не смогли. Бросились к ближайшей дороге звать на помощь взрослых.

- Я увидел черный дым, подошел ближе. Там мальчишки. Рыдают, зовут на помощь. Кричат что-то типа «он сам» и «я же чуть-чуть гвоздями заколотил», — вспоминает один из очевидцев.

Взрослые кинулись вскрывать дверь и звонить пожарным. Но огонь был слишком сильным.

- К нам сообшение поступило в 18.59, на место выехали три машины, 12 человек, — говорят в ГУ МЧС России по Московской области. - Ликвидировать возгорание удалось только в 19.28.

Алексей к тому моменту был уже мертв.

Фото: Следственный комитет Москвы

ЧТО ТЕПЕРЬ

Сейчас следователи и сотрудники МЧС продолжают работать на месте пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза. По данным собственных источников kp.ru в правоохранительных органах, самой вероятной пока что считается версия о том, что Леше внутри было темно, и случайно то ли неудачно чиркнул спичкой, то ли поджег что-то горючее, с чего огонь перекинулся на содержимое сарая. Так это было или нет, установит следствие.

Следствие сообщило о возбуждении уголовного дела. У детей, которые замешаны в этой истории, изъяли телефоны, опера собирают так называемый характеризующий материал. Кого привлекать к ответственности и привлекать ли, пока не ясно.

- В России уголовная ответственность наступает с 14 лет, — прокомментировал ситуацию корреспонденту kp.ru адвокат, член Совета при Президенте РФ по правам человека, кандидат юридических наук Шота Горгадзе. - Все будет зависеть от мотивов совершения преступления – была это игра или намеренный поджег товарища. В любом случае, все зависит от того, что удастся выяснить следствию.