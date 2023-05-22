"Жалко, что ли, заплатить за красивых девушек?" В Москве судят банду красоток, обиравших мужчин на первом свидании в подставных заведениях

Эта девушка не имеет отношения к разводу мужчин. Ее фото, как и многие другие, мошенники использовали для липовых анкет на сайтах знакомств. Фото: СОЦСЕТИ

КРАСОТА - СТРАШНАЯ СИЛА

- Мне тогда было 26 лет. Познакомился с девушкой в интернете. 23 года, красавица. Договорились о встрече, зашли в какую-то кафешку. Заказали еду, вино. Принесли счет. Я видел цифры мельком: 14, еще 14, 28. А потом дома посчитал, что свидание мне обошлось в 174 800 рублей, - рассказывает один из пострадавших Николай.

Другие жертвы материально пострадали меньше, но тоже солидно.

Инвалид по слуху Артем, заплатив 87 700 рублей за вечер в ресторане, не сразу понял, что его развели, и даже пытался узнать, куда пропала очаровательная девушка по имени Кристина, которая с ним ужинала.

- Артем пришел ко мне осенью 2021 года. Приезжий, работает в библиотеке. Помощи просит: девушка, мол, обиделась, перестала общаться. Помогите объясниться с ней, - вспоминает адвокат Нина Романович. Она много лет работает с обществом глухих, так что подобная просьба ее не удивила. Если бы не последующий рассказ клиента. - Расспросила его и вдруг понимаю: да она ж его развела!

Один из пострадавших - инвалид по слуху Артем с адвокатом Ниной Романович. Фото: Александра БУДАЕВА

Завели уголовное дело, и тут выяснилось - работает целая ОПГ в Москве и Санкт-Петербурге. Предположительно у истоков группы стояли два брата - Владислав и Денис Вишневские и их друг Петр Шалин. Задержать их пока не удалось.

Мошенники регистрировались от имени девушек на сайтах знакомств и подыскивали жертв. В переписке изображали глупенькую богачку. Стоило «рыбке клюнуть» и предложить встречу, как все данные о мужчине передавали «менеджеру по переписчикам», тот связывался с «менеджером по девочкам», который отправлял на встречу подходящую красотку.

Девочка приезжала на крутом автомобиле с мигалкой и личным водителем. BMW-5 и BMW-7 арендовали на один день (мигалку ставили прямо перед тем, как подъехать к клиенту).

Кавалера привозили в кафе, где девушка должна была заказать заранее оговоренные с руководством блюда и напитки, ведь в заведении никакой кухни на самом деле не было: дешевое шампанское покупали в ближайшем супермаркете, а деликатесы заказывали через доставку.

Да, мужчина мог отказаться платить и уйти, но такого практически не случалось. Если он тратил в кафе меньше 10 000 рублей, его спутница получала с этого 5%, от 10 000 до 20 000 - 10%, от 20 000 и больше - 15%. Некоторые девушки могли в месяц получать от 70 000 до 200 000 рублей.

«Переписчикам» платили от 300 до 700 рублей за каждое состоявшееся свидание, водителю - 500 рублей в час, менеджерам - от 5 до 15% в зависимости от конечного счета в кафе.

Под суд пошли парни-исполнители: водители и менеджеры. Организаторов схемы пока не задержали. Фото: Александра БУДАЕВА

«ЖАЛКО, ЧТО ЛИ, ЗАПЛАТИТЬ ЗА ДЕВУШКУ?»

В материалах дела фигурируют десятки имен. Под суд пошли только восемь человек: четыре обольстительницы и четыре молодых человека: Евгений Быков работал водителем, Рафаэль Махиянов - менеджером в кафе и «менеджером по девочкам», а Антон Буцин и Максим Кумма прошли путь от «переписчиков» к «менеджерам» и до «менеджеров по девочкам».

- Схема же стара как мир. Под суд простые исполнители пошли. А потерпевшие - ну даже стыдно за них. Жалко, что ли, заплатить за красивых девушек? А они еще возмещение морального вреда запросили, представьте себе! Тьфу, стыдоба! - негодует один из адвокатов подсудимых. Но просит не считать это официальным комментарием.

Тем временем псевдокафе «Краб» на ул. Октябрьской, 9/1, куда чаще всего приводили жертв (разумеется, оно было не одно), исчезло, на этом месте сейчас работает цветочный магазин.

Как стало известно корреспонденту «КП», часть сотрудников этой преступной группировки в свое время переметнулась к конкурентам, которые платили больше. А значит, в столице может работать еще как минимум одна группировка, которая делает деньги на простом человеческом желании найти свою любовь. Так что будьте бдительны.