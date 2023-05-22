Путеводитель по Москве от Владимира Мединского: Тайны стрельцов, древний саркофаг и форма Булгакова

В сквере Музея военной формы стоит памятник Гоголю. Писатель учил детей арендаторов усадьбы. Фото: Российское военно-историческое общество

История нашей страны и нашей Москвы невероятно интересна, и целой жизни не хватит, чтобы узнать о ней все. О нескольких замечательных местах рассказал в своем телеграм-канале Владимир Мединский. Три уникальных памятника сохранены и восстановлены благодаря деятельности Российского военно-исторического общества (РВИО).

Итак, слово самому Владимиру Ростиславовичу, лучше, чем он, никто об этих зданиях не расскажет.

Владимир Мединский. Фото: Олег ЗОЛОТО

Усадьба Герцена

Можайское шоссе, 9 км к западу от Одинцова.

Знаменитую усадьбу удалось спасти от исчезновения. Фото: Российское военно-историческое общество

В древнем селе Перхушково есть почти разрушенная усадьба, носящая имя Герцена. Будущий писатель-революционер провел здесь свои детские годы. Помимо Герцена, в XIX веке тут часто гостили Гоголь, Аксаков и Погодин.

Но усадьба много старше, в 1698-м в ней останавливался глава посольства Священной Римской империи к Петру I фон Гвариент. Летом 1812-го здесь целый день провел Александр I. Буквально через 2 месяца здесь ночевал французский маршал Мюрат и (по воспоминаниям Герцена) Наполеон. Бой за Перхушково описан в мемуарах Дениса Давыдова и романе «Война и мир» Льва Толстого.

Древний саркофаг XVI века оказался уникальной находкой.

В XX в. усадьбе Герцена не везло, еще чуть-чуть, и она бы исчезла. РВИО занялось ее реставрацией на привлекаемые внебюджетные средства и гранты. Спасибо Российскому фонду культуры! И сразу же - сенсационная находка археологов! Белокаменный саркофаг времен Ивана Грозного. Такие находили только в Кремле и монастырях, в такой сохранности - крайне редко. Историки полагают, что в саркофаге мог быть похоронен владелец села Семен Нагой - брат последней жены царя Ивана Грозного Марии.

В XX в. в усадьбе находились коммуналки. Интерьеры уничтожили, затем здание было заброшено, заколочено, отключено от всех коммуникаций.

В 2022-м РВИО при содействии РФК разработан проект исторического восстановления усадьбы периода ее расцвета (XIX в.). Работа тяжелейшая. Но место знаковое для истории. Жаль бросить его...

Усадьба Васильчиковых

Ул. Большая Никитская, 46

Еще пять лет назад в самом центре Москвы стояли «руины в общенародной собственности…». Состояние усадьбы было ужасным, никто не понимал, как использовать. Снести по закону нельзя, новое пристроить - тоже нельзя, памятник федерального значения с массой ограничений… Вот и стояли развалины десятилетиями.

Усадьбу давным-давно отключили от коммуникаций, перестали отапливать. По документам считалось - это усадьба времен «поздней Екатерины». Но когда мы придумали, как ее использовать и «всем миром» начали реставрацию - открылось чудо! Оказывается, в старину здесь были древние белокаменные палаты опричников Ивана Грозного. А здание XVIII века построено, как палаццо в Риме, прямо поверх древних фундаментов и стен!

Усадьбу разорили в 1812-м французы. Хозяева, как смогли, восстановили, но поскольку содержать ее было дорого (хоть и намного дешевле, чем сейчас - уж поверьте), то стали сдавать в аренду. «Долгими арендаторами» стала семья князей Васильчиковых, людей весьма общительных и не чуждых культуре... Они устроили в ней своего рода литературно-художественный салон. Его завсегдатаями кто только не был: Гоголь и Соллогуб, Тютчев и Айвазовский, Щепкин, Соловьев и Грановский... Так вышло, что в память об этих «арендаторах» (а не владельцах) усадьба и получила свое имя в истории Москвы - «Усадьба Васильчиковых».

В начале XX в. в усадьбе была открыта гимназия для девочек. Одной из ее воспитанниц была… кинозвезда Любовь Орлова. Потом до 1970-х здесь располагалась школа, одним из директоров которой была сестра Михаила Булгакова. В 1924-м она приютила брата, который переехал из «нехорошей квартиры» на Садовой в мезонин усадьбы. Переехал вместе с женой и огромным мохнатым котом.

Реставрацию Минкультуры и РВИО проводили в 2016 - 2019 гг. Внешне теперь все как было в XIX в., внутренне - с учетом всех технологий современных зданий и требований городского хозяйства. Усадьба - победитель конкурса «Московская реставрация». Теперь тут открылся уникальный общественный (т. е. живущий только за счет грантов и билетов) Музей военной формы РВИО. У нас всегда кипит жизнь. Экскурсии, лекции, концерты, а еще уютный книжный магазин и кафе, сувениры и большой красивый сквер. Летом он весь в зелени и цветах.

Ранее я уже упоминал, что в усадьбе часто бывал Гоголь. Он был домашним учителем у детей Васильчиковых. Таким он запечатлен в памятнике, открытом РВИО во дворе усадьбы. Любой желающий может посидеть рядом с Николаем Васильевичем на скамейке, под кроной 200-летнего дуба, все видевшего и все помнящего…

А на перилах балкона усадьбы сидит бронзовый Булгаков. Вышел покурить. Рядом - его любимый кот. Нет, не так - Кот. Приходите. Я и сам «грешу» - изредка «подрабатываю» экскурсоводом, вспоминаю молодость (студентом работал, было дело). Водил детей из ДНР/ЛНР, а потом школьников из Тамбова - отличников.

Палаты Титова

Лаврушинский пер., 17, стр. 1

Стрелецкие палаты - одно из древнейших зданий Москвы. Фото: Российское военно-историческое общество

У Музея военной формы есть филиал - «Стрелецкие палаты». Но это сейчас он филиал, а вообще с него все РВИО и начиналось.

В 2013-м воссозданному указом В. В. Путина РВИО было выделено небольшое двухэтажное здание во дворе Дома писателей - под офис. Его состояние было удручающим. Зато по виду оно сразу показалось очень древним. Изучили документы. Так и оказалось - палаты здесь уже были в XVI в. Спустя столетие «двором на Кадашах» за «долгую и безупречную» службу был пожалован Семен Титов - стрелецкий полковник, затем дьяк Разрядного приказа (по-нынешнему, 1-й замминистра обороны) и приказа Большого дворца (равно управлению делами президента). При нем древние палаты стали частью вновь построенных. От Титова-старшего в XVII в. палаты «на Кадашах» перешли к сыну, стрелецкому «полуголове» Григорию (сейчас - это замкомандующего рода войск).

Таких строений, видавших еще Ивана Грозного, в Москве единицы. Ну и как можно было устраивать банальный офис в здании с такой историей? Вот мы и придумали, как эту историю обыграть.

Что знает о стрельцах школьник? Про бунт, может, в школе говорили. И всё.

Но стрельцы - это гораздо интереснее, чем мушкетеры! Появились в XVI веке, много раньше французских мушкетеров. Были у нас первым постоянным войском с однотипным вооружением (бердыш, пищаль, сабля).

Получили первыми (!) в Европе военную форму. Разных цветов, унифицированную!

А голубые с крестами плащи да шляпы с перьями мушкетеров - это лишь кино! Те догнали стрельцов и по форме, и по вооружению, и по умению воевать лишь в XVIII веке! Так что «Иван Васильевич меняет профессию» в части формы стрельцов куда достовернее всяких «кин» про «трех мушкетеров».

С XVI века палаты в Лаврушинском переулке много раз перестраивались и достраивались, по ним видны столетия эволюции гражданского зодчества Москвы.

Два года нами велась тщательная реставрация, палатам вернули исторический облик, даже колористику XVII столетия - в какие цвета красили элементы декора.

Решили открыть здесь (в доме, где поколениями жили стрелецкие полковники, старшины и прочие начальники) первый в мире Музей московских стрельцов. Он сразу стал любим москвичами, особенно маленькими.