Реставрация ВДНХ в 2023 году: Советские росписи вернутся в павильон «Зерно», скульптура «Боец с быком» - в павильон «Мясная промышленность»

Рубиновая звезда вернулась на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ

Обновление ВДНХ в этом году продолжается сразу в 15 исторических павильонах. Напомним, за последнее десятилетие на выставке в порядок привели 26 из 49 строений времен СССР. Каждому из них возвращают первоначальный вид 50-х годов прошлого века. Во многих восстановленных зданиях затем открываются музеи и выставочные залы. Рассказываем, что отреставрируют в ближайшие месяцы.

РУБИНОВАЯ ЗВЕЗДА НАД ОБЛАКАМИ

В павильоне № 59 «Зерно» восстановят потолочную роспись в виде открытого неба. Этой зимой на позолоченный шпиль здания уже вернули после реставрации главное украшение - пятиконечную рубиновую звезду. Ее диаметр - 3,5 метра. С ней павильон по высоте (52 метра) занимает третье место на ВДНХ. Круче только «Центральный» (97 метров) и «Космос» (75 метров).

Реставраторы обновляют фасады, интерьеры, историческую лепнину, витражи, искусственный мрамор, скульптуры и декор. К примеру, по архивным фото восстановят латунные и бронзовые люстры 1950-х годов.

В обновленном здании в этом году планируют открыть экспозицию Политехнического музея. На ней для посетителей будут проводить мультимедийные выставки, квесты, образовательные и публичные программы.

Фото: Mos.ru

ПАЛАЦЦО С ОЛЕНЯМИ И ПТИЦАМИ

На главный фасад павильона № 51 «Мясная промышленность» вернут историческую скульптуру «Боец с быком». Кроме того, бетонные фигуры быков восстановят и у центрального входа в здание. Их размеры - почти три метра в высоту и четыре в длину.

Внутри строения, похожего на итальянский дворец палаццо, мастера приведут в порядок искусственный мрамор, напольную керамическую плитку и большие панно с изображениями быков. Кстати, уже полностью обновили стеклянный купол с лепниной и красочные мозаики с животными и птицами - оленями, гусями, утками и поросятами. После реставрации в павильоне откроют выставочные залы.

Фото: Mos.ru

НА КРЫШЕ УСТРОЯТ ПРОГУЛОЧНУЮ ТЕРРАСУ

Павильон № 15 «Радиоэлектроника и связь» вновь украсят каскады фонтанов. В здании воссоздадут парадную дверь, отреставрируют облицовку из гранита и известняка на цоколе фасада. Внутри уже восстановили витражи с картой Поволжья. А в зале Сталинградской области посетители вновь увидят во всей красе лепной венок вокруг купола - с изображениями подсолнухов, кукурузы, колосьев и фруктов.

В обновленном здании разместится Олимпийский музей России. Для него обустроят пять выставочных залов, среди которых будет и универсальный зал для лекций. Со стороны двора на крыше появится прогулочная терраса.

Фото: Mos.ru

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА

В павильоне № 66 «Советская культура» обновили главное украшение - ажурную ротонду с росписями и каскадные фонтаны. Внутри здания приведут в порядок резьбу, лепнину и роспись в восточных мотивах, каскадные люстры из бронзы. Двери воссоздали по историческим чертежам и теперь они полностью также же, как в 1950-е годы. Тогда здесь представляла свои достижения Узбекская ССР. Сейчас павильон отдадут под выставочно-культурный и экспозиционный центр Узбекистана. В нем откроют арт-кафе, узбекские магазины, музейную экспозицию с национальными костюмами и артефактами.

Фото: Mos.ru

КОЛХОЗНИК И КОЛХОЗНИЦА ВЕРНУЛИСЬ

На павильон № 6 «Химия», ранее - «Литовская ССР», вновь поставили историческую скульптурную композицию «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР». Ее восстановили по архивным чертежам и фото 1954 года. Высота скульптур - чуть больше трех метров. Сюда вернулись после реставрации и два барельефа. На одном - агрономы с урожаем, на втором - доярка и свинарка. Мастера воссоздадут по архивным снимкам три больших витража, люстры и лепнину. После этого в здании откроются торгово-выставочный центр и экспозиции Абхазии, посвященные ее истории, культуре и достижениям.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

ЧТО ЕЩЕ

- Павильон № 37 «Птицеводство» капитально отремонтируют от крыши до фундамента. В нем заменят коммуникации, окна, двери и всю «начинку». Здание отдадут под Центр технологий развития возможностей человека. Здесь будут проводить форумы, мастер-классы, выставки, обучение и реабилитацию инвалидов.

- Павильон № 50 «Молочная промышленность» после капремонта превратится в музей молочной промышленности. Посетители смогут побывать на тематических мастер-классах, семинарах, лекциях. Здесь откроют сувенирный магазин, фотозону, детскую комнату и кафе.

- Павильон № 61 «Центросоюз» после реставрации займет экспозиция музея Л. Н. Толстого «Парк развлечений «Война и мир». Здание вновь украсят ранее утраченный лепной декор и барельефы с рабочими и крестьянками.

- Павильон № 19 «Атом» станет крупнейшей в России экспозицией о ядерной энергии. Кроме интерактивных стендов и арт-конструкций, здесь откроют Атомариум, в котором посетители смогут поучаствовать в экспериментах и опытах. Кровля здания будет общественным пространством - со смотровой площадкой, газоном и единственным на ВНДХ кафе на крыше.