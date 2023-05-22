Будущие контрактники рассказали о своем решении отправиться в зону СВО

Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, почему они хотят отправиться в зону СВО. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве с 3 апреля работает единый пункт отбора на военную службу по контракту. Ежедневно сюда приходят жители столицы и других регионов, решившие стать профессиональными военными. Будущие новобранцы рассказали журналистам, почему они стремятся отправиться в зону СВО. По словам кандидатов, их решение связано с желанием помочь родным и друзьям, которые уже проходят службу в зоне спецоперации, а также с пониманием необходимости защищать интересы страны.

«У меня старший брат пошел, отчим пошел. Сидеть дома, пока все там, я не могу», - сообщил один из посетителей пункта.

Еще один москвич рассказал, что большинство родственников поддержало его решение стать контрактником.

«Все служат. Братья, друзья - все там уже. Теперь и мы поедем защищать интересы нашей страны. Большая часть родственников поняли мое решение, все «за», потому что все согласны, что дело правое», - отметил будущий военный.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа. С посетителями работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. В центре работают врачи всех необходимых для медицинского осмотра специальностей. При этом углубленные исследования не требуются: специалисты изучают электронную медицинскую карту пациента, знакомятся с его историей болезни и могут сразу определить, есть ли противопоказания для военной службы.

По итогам профессионального собеседования определяется военная специальность новобранца. Если у будущего бойца есть навыки, которые могут пригодиться в армии, их обязательно учтут. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят подготовку на полигонах Министерства обороны РФ в Московской области.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.