В Некрасовке началось строительство новой детско-взрослой поликлиники

Фото Департамент строительства г.Москва

Кабинеты специалистов, игровые зоны и кафе - все это и многое другое появится для пациентов в новой детско-взрослой поликлинике с травматологическим пунктом и отделением стоматологии. Здание рассчитано на 750 посещений в смену. Его уже начали строить в районе Некрасовка недалеко от Зенинского шоссе.

«В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями, - отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас на стройплощадке проводятся подготовительные работы, а также обустройство временных дорог».

По его словам, общая площадь медицинского учреждения составит порядка 13 тысяч квадратных метров. Здание возводится по новому московскому стандарту оснащения поликлиник. В нем учитывается даже общее цветовое решение фасадов. Кабинеты оснащают современной медицинской техникой. Благодаря этому жители района смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - уточнил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

В пятиэтажном здании:

- фасады - из стеклофибробетона, панели будут двух типов – с рельефом и гладкие;

- для посетителей - детское и взрослое отделения, травматологические пункты для взрослых и детей, а также отделение стоматологии. Чтобы потоки пациентов не пересекались, входы в отделения разделят;

- понятная навигация и удобное зонирование помещений - кабинеты врачей размещаются так, чтобы уменьшить очереди. Самые востребованные специалисты ведут прием на нижних этажах. Менее посещаемые и администрация - на верхних. Кабинеты узких специалистов будут работать на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики;

- на первом этаже - кафе;

- на всех этажах, где принимают врачи, - зоны комфортного ожидания с игровыми для маленьких пациентов;

- для медперсонала - комнаты отдыха и психологической разгрузки. А кабинеты оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.