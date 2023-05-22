Сергей Собянин сообщил, что к сервису "Московской электронной школы" подключат Подмосковье

Работает платформа с 2016 года только с государственными образовательными учреждениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опыт "Московской электронной школы" (МЭШ) распространят на регионы, а в ближайшее время ее сервисы будут доступны для Московской области. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московская электронная школа" представляет собой интернет-платформу с электронными дневниками, библиотекой и журналами, подключиться туда могут и взрослые и дети. Работает платформа с 2016 года только с государственными образовательными учреждениями, аккумулирует в себе все данные о посещаемости, оценках, выполнении домашних заданий и проектов, дает доступ к дополнительным материалам для учебы. Сервис полезен одновременно учителям, ученикам и родителям.

- Мы вложили в развитие МЭШ большие усилия и ресурсы. Теперь проект становится общедоступным. Мы передали Минцифры и Минпросвещения наши технические разработки и помогаем внедрять их в регионах, — рассказал Сергей Собянин. - А сегодня договорились с губернатором Андреем Воробьевым о внедрении сервисов МЭШ в школах Московской области.

Одновременно сервис уже тестируется в Калужской области и Татарстане.