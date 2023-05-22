Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что в 2023 году 14 тысяч человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры

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Московская область досрочно завершает большую программу расселения аварийного жилья. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил во время еженедельного совещания с главами министерств и городских округов.

Речь идет о программе переселения из домов, которые были признаны аварийными до 2017 года - она реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Программа должна была быть завершена в 2025-м, но подмосковные власти идут с опережением графика на год!

- На первом этапе нашей задачей было расселить порядка 23,9 тысяч человек - это 814 домов, - рассказал Андрей Воробьёв. - Сейчас половина этого малопригодного для жизни фонда уже расселена. Для ускорения мы, в том числе, использовали сертификаты на переселение, по которым жилье можно было не ждать, а купить в подходящем городе Подмосковья.

Уже 10 тысяч человек из списков участников программы получили новое жилье, почти 800 из них - через те самые сертификаты.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев доложил, что поставлена задача расселить до конца года еще почти 14 тысяч человек и 226 тысячах квадратных метров аварийного жилья.

- У нас есть 5 способов переселения, - рассказал Локтев. - Это дома, которые ввели в эксплуатацию, где идет передача квартир; строящиеся многоквартирные дома, где мы покупаем квартиры; проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, где мы отторговали и являемся участниками строительства; покупка готового жилья на вторичном рынке либо выплата выкупной стоимости, а также инвестконтракты.

Владимир Локтев отметил, что все квартиры, которые покупаются областью на вторичном рынке, имеют ремонт, кухни и ванные комнаты.

Губернатор Андрей Воробьёв отметил:

- В 2024-м мы приступаем к следующему этапу - расселению аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2022 года.

Этот этап охватит еще 22 тысячи жителей 40 муниципалитетов Московской области и 347,7 тысяч квадратных метров аварийного жилья.