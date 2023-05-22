Первые среди регионов России: Во всех школах Подмосковья будет введена система «Моя школа»

Фото: Константин Семенец

Уникальная электронная образовательная система «Моя школа», которую тестируют 60 подмосковных школ, через три месяца начнут запускать во всех средних учебных заведениях Московской области.

Соглашение о запуске этого проекта сегодня подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин - в присутствии министра просвещения России Сергея Кравцова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

«Моя школа» является продолжением столичной программы «Московская электронная школа», наработки которой было решено распространять в масштабах всей страны. «МЭШ» - система интерактивных учебных материалов, которые выводятся на интерактивные доски в учебных кабинетах. С ней же связаны и другие сервисы для педагогов, учеников и их родителей, на практике доказавшие свою эффективность.

При этом Подмосковье станет первым регионом России, где новая система будет внедрена абсолютно во всех школах уже этой осенью. Сейчас «Моя школа» тестируется в 60 учебных заведениях области.

- Мы с Москвой работаем в партнерстве в разных сферах, и образование - это стратегическое направление, - отметил Андрей Воробьёв. - От этого подписания, самое главное, выиграют ученик и учитель. Платформа «Моя школа» позволяет выявлять таланты у наших детей, а педагогу, если необходимо, повысить свое мастерство.

Губернатор отдельно поблагодарил большую команду людей, которая настраивает систему для запуска в Подмосковье.

- Эта универсальная система позволяет ребятам улучшить свои знания в разных отраслях, качественно подготовиться к ЕГЭ, а значит, поступить в хороший вуз, иметь хорошие перспективы. Сергей Семенович (Собянин, - Авт.), спасибо еще и за технологическую помощь. Я очень надеюсь, что и в сельской школе, и в городской мы дадим качественное и очень хорошее образование.

Сергей Собянин напомнил, что решение о создании федеральной платформы «Моя школа» на основе «МЭШ» было принято Правительством России в 2022 году.

- В результате все российские учителя, школьники и родители смогут пользоваться такими удобными цифровыми сервисами как электронный дневник, электронный журнал, портфолио учащегося, библиотека электронных материалов и многими другими, - сказал Собянин.

При этом московские специалисты будут помогать регионам внедрять у себя эту систему.

- В частности, мы договорились с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым о том, что правительство Москвы окажет помощь во внедрении сервисов МЭШ, используемых для создания ФГИС «Моя школа», в школах Московской области - а именно обеспечит полное внедрение, техническую поддержку в течение года и предоставит Центр обработки данных Москвы для запуска проекта.