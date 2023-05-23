«Продал даже землю под дорогами»

Фото жителей деревни - После отставки экс-председателя деньги нашлись даже на домик охраны, который стоит на въезде в СНТ.

- Случись что - к нам даже пожарная машина не подъедет, - рассказывают жители садового товарищества «Северное» под Мытищами - они уже несколько лет бьются с последствиями «работы» предыдущего правления. - Земли, по которым раньше проходили общие объездные дороги, были какими-то волшебным образом превращены в участки и проданы. На них теперь дома стоят! А все наши улицы, ранее сквозные, теперь превратились в тесные тупики, в которых две машины даже не разъедутся.

Грешат на экс-председателя. Юрию Васильевичу К. 75 лет. Бывший военный, полковник в отставке. После ухода с армейской службы переехал в небольшой (тогда еще) дачный поселок, отстроил себе шикарный дом и через какое-то время стал председателем СНТ. На этой должности пенсионер просидел 25 лет - с 1995-го по 2020-й.

За деньги экс-председатель никогда не отчитывался

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГЕКТАРЫ

Период его правления - многочисленные скандалы, проверки, жалобы жителей в полицию и прокуратуру с требованием возбуждать уголовные дела. В 2016-сотрудники местного отдела полиции по расследованию экономических преступлений даже изымали документацию из офиса правления садового товарищества.

Уголовное дело в итоге действительно было возбуждено - по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«Северное» - поселок по дачным меркам немаленький. Здесь больше 300 участков и более 250 домов. Общее количество жителей - около 1 тысячи человек. 90% из которых живут здесь круглый год.

В поле зрения журналистов «Северное» впервые попало в 2020 году, когда Юрия К. сместили, но пожилой мужчина внезапно стал яростно оспаривать решение дачных масс в судах - требуя вернуть его на должность.

Юрий К. несколько лет судится с соседями, требуя вернуть его на должность председателя.

Жители были активно против.

- За время правления он продал гектары общественной земли, - заявляла в интервью «России 1» Светлана Туркина.

- Земли, которые были выделены под парковку, мусорку, охрану, - уточняли другие жители поселка. - Изначально у нас в поселке было 117 собственников участков, но в 2000-е их число внезапно стало стремительно расти.

Жители дачного посёлка уверяют, что пост председателя приносил баснословные прибыли.

ИНТЕРЕСНАЯ СХЕМА

По версии дачных активистов, использовалась такая схема. Бывший председатель якобы штамповал документы о проведении липовых собраний членов СНТ, на которых принимались решения о принятии новых членов.

- Это были подставные лица, которым нарезались новые участки - в среднем по 7-8 соток. А потом эти площадки просто перепродавались под строительство частных домов. В итоге за несколько лет количество участков в поселке выросло со 117 штук до 300 с лишним. Кому шли деньги от их продажи? Ну уж наверное, председатель с кем-то из местных чиновников делился.

Местные жители заявляют, что за главой СНТ и другие грехи водились. Например, через пожилого мужчину шли подключения к коммуникациям. Хочешь канализацию, воду или газ - нужно заплатить.

Программа «Вести» публиковала подсчеты активистов, какие суммы крутились в этом «бизнесе». «Подключение к коммуникациям» оценили в 50 миллионов рублей. «Продажу земель общего пользования» - в 70 миллионов. И это без учета того, что могло уйти на сторону с ежемесячных платежей жителей поселка за обслуживание территории (по 2600 рублей в месяц в участка).

- За деньги никогда не отчитывался, все сети после его ухода - в аварийном состоянии, за СНТ перед поставщиками услуг остались долги - больше 4 миллионов рублей. Новому правлению пришлось разгребать эти авгиевы конюшни.

Жители «Северного» жалуются, что уголовное дело было возбуждено несколько лет назад, но за это время расследование не особо-то и продвинулось - следователей меняли уже несколько раз. А между тем срок давности преступления истекает (для «мошенничества в особо крупном» это 10 лет). То есть, на текущий момент можно уже смело отсекать эпизоды, случившиеся до 2013 года. Наказать за них по закону уже нереально.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, уголовное дело расследуется «по факту нецелевого расходования средств, полученных от членов СНТ». Правда, пока без конкретных обвиняемых.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это собачья должность и многие идут в разнос»

Андрей Туманов, бывший депутат Госдумы, редактор газеты «Ваши 6 соток»:

- Председатель СНТ - должность собачья. По большому счету, любого есть за что привлечь. Скажем, приедет за человеком «воронок», пока не скажут по какому поводу, он сам для себя может десятки потенциальных поводов насчитать. Что касается торговли землями СНТ - к сожалению, это традиционная махинация, черный бизнес многих председателей дачных поселков.

- Беда в том, что контроля за председателями почти никакого нет. (См. «Комментарий адвоката»). Поэтому порядочный человек в какой-то момент может остановиться, непорядочный - идет в разнос, - продолжает Туманов. - Есть правило, что все операции для нужды дачных поселков проводятся только через безналичный расчет. Но оно существует только для вида. На самом деле везде есть черная касса. А если контроля за ней нет, то и председатель из нее что-то отщипывает себе. К сожалению, СНТ сейчас живут вне правового поля.

Тем не менее повторюсь: собачья должность. У меня есть хороший знакомый, богатый человек, который на пенсии согласился стать председателем СНТ. Чтобы закрыть дыры в бюджете садового товарищества, он несколько раз крупные суммы из своего кармана выкладывал. Так и его жители поселка в итоге в воровстве обвинили!

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«Если дошло до уголовного дела, обвинительная база имеется»

Ксения Новикова, адвокат:

- На текущий момент председатель СНТ на своей территории наделен практически неограниченными полномочиями. Решения он во многих случаях принимает единолично, а членам товарищества в лучшем случае только документы на подпись дает - причем многие подписывают, даже не читая. Через председателя идет большой поток денег жителей поселка, а отчетности по ним практически нет. Если имеется хороший бухгалтер, нарушений никто не найдет. Да, у членов СНТ есть право делать к правлению запросы о тех-то и тех-то рушениях и их легитимности. Но по факту знаете как происходит? Скажем, человек жалуется в прокуратуру. Но прокуратура может проводить проверки только при явных нарушениях, а их еще доказать надо. Поэтому запрос жителей спускается в полицию. Но полиция тоже с наскоку нарушения чаще всего выявить не может. Поэтому заявителю предлагается идти в суд и добиваться предоставления запроса от правления именно через него. На такие тяжбы - если председатель упрется - могут не месяцы даже уходить, а годы. С точки зрения следствия доказать подобные нарушения и преступления со стороны председателя СНТ очень сложно. Это не быстрый процесс. Но уж если уголовное дело возбуждено - как в истории, о которой вы рассказываете - значит у полиции уже есть хорошая фактура, доказательная база.