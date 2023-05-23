Шеф-повар Константин Ивлев научил московских пенсионеров готовить два вида гаспачо

Фото: предоставлено организаторами

Два вида гаспачо по рецепту итальянцев научил готовить столичных пенсионеров шеф-повар, блогер и телеведущий Константин Ивлев. В кулинарной студии Центра московского долголетия «Хамовники» прошел эксклюзивный мастер класс, к которому смогли подключиться по видеосвязи еще и пенсионеры из других подобных центров.

Под руководством ресторатора они учились готовить итальянский суп «Инь-Ян», который состоит их двух видов гаспачо – томатного «Инь» и огуречного «Ян». Рецепт средиземноморский, а приготовить его легко из самых обычных овощей, растущих на грядке. Так что мастер-класс получился не только интересным, но и полезным.

Причем не только для пенсионеров, но и для 10-летнего Льва. Мальчик – участник проекта «Давай дружить!», который в сентябре 2020 года запустил департамент труда и социальной защиты населения. В рамках этого проекта дети-сироты и ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут найти себе наставников и старших товарищей. Лев мечтал о кулинарии, и получил возможность не только познакомиться с Константином Ивлевым, но и ассистировать ему во время мастер-класса.

- Полгода назад я был на кулинарном мастер-классе Константина Ивлева в торговом центре: тогда только наблюдал издалека и представлял, как стою рядом с легендой. Прошло время, и моей маме позвонили из семейного центра — сказали, что едем в воскресенье на встречу! До сих пор не могу поверить, что был су-шефом самого Константина Ивлева. Он оказался не таким серьезным, как я себе представлял, очень добрым и веселым. Готовить вместе с ним оказалось так здорово — теперь я знаю, какого уровня хочу достичь и что для этого мне еще очень многому надо научиться, — поделился своими впечатлениями мальчик.

Сам шеф-повар тоже остался доволен как проделанной работой, так и атмосферой, в которой прошел мастер-класс:

- Центры московского долголетия — это удивительное место с не менее удивительными людьми. Здорово, что по всему городу действуют такие центры для москвичей старшего возраста. И здорово, что меня туда часто приглашают. Мне нравится общаться со старшим поколением и делиться с ними рецептами разных блюд — здесь благодарные слушатели, которые всегда задают интересные вопросы. После такого теплого приема, уверен, что приду в центры московского долголетия вновь, — пообещал Константин Ивлев.