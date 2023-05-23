Пришедшие на столичный пункт отбора контрактников рассказали о своем желании защищать Родину

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва».

Москвичи, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, почему решили стать профессиональными военными. Будущими новобранцами движет чувство патриотизма и желание защищать Родину. Людей, собирающихся стать контрактниками, поддерживают близкие и друзья, и это укрепляет их в решении отправиться в зону СВО.

Как отметили будущие контрактники, им также хочется помочь знакомым, которые уже проходят службу в зоне спецоперации.

«Долг наш такой. Родина много нам что дала, и мы обязаны ей отдать должное. Близкие родственники переживают, но с моим решением они согласились полностью», - рассказал журналистам один из посетителей пункта.

Еще один горожанин, собирающийся подписать контракт, сообщил, что отправится в зону СВО уже во второй раз.

«Второй раз иду. Тянет, если честно. И ребята там, оставлять их там не хочется. Родину надо защищать», - отметил мужчина.

Московский пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. В пункте отбора работают врачи всех необходимых для медосмотра специальностей.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.