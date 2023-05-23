Для участников реновации в Черемушках построят дом на 240 квартир

Фото: Департамент строительства г. Москвы
На юго-западе Москвы в районе Черемушки строится жилой дом для переселения по программе реновации. Его адрес - Профсоюзная улица, земельный участок 32.1.
«Сейчас ведется устройство фундаментной плиты здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году».
ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ
Односекционный жилой дом по индивидуальному проекту выглядит так:
- фасады - с облицовкой керамогранитом, а также с металлическими корзинами под кондиционеры;
- входы - с витражным остеклением;
- 240 квартир (однокомнатных – 48, двухкомнатных – 168, трехкомнатных – 24). Две двухкомнатные квартиры - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- в вестибюле жилой части - комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- четыре лифта: два – на 1000 кг и два - на 630 кг, с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;
- около входов и подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.
Около дома:
- высадят деревья и кустарники;
- разобьют газоны и цветники;
- обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
В подземном уровне дома - автостоянка.
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