Для участников реновации в Черемушках построят дом на 240 квартир

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На юго-западе Москвы в районе Черемушки строится жилой дом для переселения по программе реновации. Его адрес - Профсоюзная улица, земельный участок 32.1.

«Сейчас ведется устройство фундаментной плиты здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Односекционный жилой дом по индивидуальному проекту выглядит так:

- фасады - с облицовкой керамогранитом, а также с металлическими корзинами под кондиционеры;

- входы - с витражным остеклением;

- 240 квартир (однокомнатных – 48, двухкомнатных – 168, трехкомнатных – 24). Две двухкомнатные квартиры - для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- четыре лифта: два – на 1000 кг и два - на 630 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около входов и подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.

Около дома:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

В подземном уровне дома - автостоянка.

ВАЖНО

• Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru

• Подробнее о квартирах и домах для участников программы