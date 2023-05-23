Кыргызстан договорился с крупной российской компанией об обучении и трудоустройстве

Источник фото: пресс-служба Яндекс Такси

Министр труда и социального обеспечения Кыргызстана Кудайберген Базарбаев и генеральный директор компании «Яндекс Такси» Александр Аникин подписали меморандум о взаимопонимании. Встреча состоялась в Москве. О сотрудничестве стороны договорились в сфере развития социально-образовательных проектов и платформенной занятости.

Источник фото: пресс-служба Яндекс Такси

Меморандум охватывает совместные инициативы, которые помогут интернет-пользователям Кыргызстана лучше адаптировать свои цифровые навыки к актуальным запросам на рынке труда России и СНГ - от базовых навыков программирования до цифрового маркетинга и других направлений ИТ-бизнеса. Кроме того, стороны договорились о совместных инициативах в социальных проектах, направленных на партнеров, которые активно развивают не только такси, но и логистику.

Источник фото: пресс-служба Яндекс Такси

Напомним, российская компания несколько лет плодотворно взаимодействует с партнерами из Кыргызстана и продолжает инициировать новые проекты. В частности, с 2023 года действует программа страхования жизни и здоровья пользователей и водителей во время поездок, которые выполняются через сервис Яндекс Go.