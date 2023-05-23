Собянин: Филиал поликлиники №46 в Таганском районе Москвы реконструируют к осени

Мэр уточнил, что весь комплекс запустят одновременно Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

К осени 2023 года после комплексной реконструкции вновь начнет принимать пациентов филиал №1 поликлиники №46 в Таганском районе столицы.

«Здесь будут новые технологии, новое медицинское оборудование, комфортные условия для врачей и пациентов, - сообщил сегодня, 23 мая, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра здания. - Но так как сама поликлиника небольшого объема, требуются, конечно, дополнительные площади. Поэтому рядом пристроили восьмиэтажное здание, которое тоже будет готово к осени этого года».

Мэр уточнил, что весь комплекс запустят одновременно. Это позволит удвоить возможности лечебного учреждения и сделает обновленную поликлинику главной амбулаторией в районе.

Напомним, в разных районах города продолжается масштабная модернизация районных поликлиник. На сегодня реконструированы 82 поликлиники. Еще обновляются 119 зданий. При этом мэр заявил о досрочном завершении модернизации поликлиник.

«Программу выполним не в 2024 году, как предполагалось, а до конца 2023 года, - отметил Собянин. - Большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы в соответствии с современным московским стандартом».

Кроме того, мэр поручил завершить благоустройство школ до начала учебного года. Все работы в учебных заведениях выполнят до 1 августа. К примеру, в Центральном округе столицы в порядок приведут четыре школы и 25 дворов.

Параллельно в этом году благоустроят и Крутицкое подворье. Около Новоспасского монастыря появится общественное пространство для отдыха и прогулок.