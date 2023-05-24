За месяц подмосковные частники и юрлица оштрафованы по упрощенной системе за ненадлежащее содержание территорий на 17 млн рублей

Фото: пресс-службы ГУСТ Московской области

Как говорится, до чего техника дошла! Еще несколько лет назад нарушения по содержанию территорий (вывоз строительного мусора без разрешения, создание стихийных свалок и так далее) сотрудникам разных ведомств приходилось фиксировать в ручном режиме. Получили сигнал, выехали на место, занесли в протокол. Все это, мягко говоря, не очень быстро. А главное - поди в большинстве случаев найди виновного. Сейчас же на помощь людям пришли видеокамеры. Они, во-первых, помогают выявлять нарушителей, а во-вторых - действуют и как профилактика. Многие недобросовестные товарищи теперь сто раз подумают - нарушать или не нарушать.

- В апреле было вынесено 42 предупреждения о недопущении нарушений (ненадлежащее содержание территорий, - Авт.), а также 1467 штрафов по упрощенной системе, - рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. - Пополнить бюджет пришлось и тем, кто не воспринял в серьез первое замечание. В апреле «главными» нарушениями, за которые теперь придется платить рублем, стали: ненадлежащее обращение с отходами строительства, сноса и грунта, ненадлежащее состояние детских игровых площадок, а также граффити.

Светлана Аипова отметила, что штрафы по упрощенной системе помогают формировать камеры проекта «Безопасный регион», а также «умные» автомобилей с интеллектуальной системой фиксации дефектов.

- Раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел» также показывает свою эффективность, нам активно помогали жители, фиксируя неправильную парковку на газонах и у контейнерных площадок. Мы в том числе продолжаем активную работу через камеры контроля и фотофиксации незаконной перевозки строительных отходов без специального талона ОССиГ (отходы строительства, сноса и грунтов, - Авт.), а также к ответственности привлекали после получения материалов из правоохранительных органов.

Министр сообщила, что за апрель по упрощенной системе штрафы были выписаны на сумму в 17,5 млн рублей.

К административным наказаниям привлечены 411 юридических лиц. Среди муниципалитетов в «лидерах» по числу нарушителей Балашиха (37 организаций) и Дубна (33).