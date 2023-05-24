В новом здании школы в Ватутинках приступили к монтажу технологического оборудования

Фото: Департамент строительства г.Москва
В Новомосковском округе столицы возводится школа в деревне Ватутинки.
«В строящемся здании школы установлено 10 единиц оборудования, в том числе для пищеблока, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Полностью выполнены работы по устройству кровли и фасада здания».
По его словам, около школы началось озеленение территории, а также строительство спортивных площадок.
КОНКРЕТНО
Школьный комплекс состоит из нескольких строений - центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус.
Центральную часть здания займут:
- основной вход, разделенный на три зоны – начальной, средней и старшей школы;
- в вестибюле - комната охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы для учеников и учителей, пищеблок полного цикла, обеденный зал на 600 мест. Чтобы потоки учеников не пересекались, вестибюль разделят на две зоны с помощью низкой перегородки.
В длинном корпусе:
- на первом этаже - блок первых классов с отдельными выходами в школьный двор и на участок;
- в дальней части - учебные комнаты для учеников со второго по четвертые классы.
В коротком четырехэтажном корпусе:
- IT-полигон с трансформируемыми перегородками, позволяющими разделить пространство на зоны - программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования.