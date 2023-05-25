На Московскую область обрушатся сильные дожди и грозы

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- Самым неприятным и ненастным днём недели в столице и Подмосковье будет четверг, 25 мая, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Через Московскую область протянется узкая ложбина (область низкого атмосферного давления) с севера, в ней сформируется активный атмосферный фронт. Пройдут дожди, местами в Подмосковье они будут сильными. Образуются мощные кучевые облака, прогремят грозы. Температура днём +22…+24 градуса. Дожди будут идти каждый день до конца недели, но в субботу и воскресенье они станут небольшими и кратковременными.

Самым тёплым днём недели при этом станет пятница - воздух прогреется до +25…+26 градусов. А в выходные заметно похолодает, в субботу и воскресенье не выше +18…+20 градусов, предупреждают в Гидрометцентре России.

Если собираетесь на дачу или на природу, учтите: Подмосковье ждут две очень холодные для последних чисел календарной весны ночи. В ночь на воскресенье, 28 мая, воздух остынет до +4 градусов, под утро в понедельник, 29 мая, даже до +3

- Последние дни мая будут более сухими, чем эта неделя, - продолжает Татьяна Позднякова. Но жары не предвидится: в начале следующей недели днем +23…+24 градуса.