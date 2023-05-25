С ветерком на инкассаторской машине: как москвичи спасают утят этой весной

Рыжие утки, которых сейчас можно видеть в Москве на прудах, или недалеко от них "родом" из зоопарка Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Цыплят по осени считают, а утят в Москве – весной. В апреле-мае столичным спасателям то и дело приходилось «провожать» уток вместе с их выводком до водоемов. То из торгового центра «Метрополис», то из бизнес-центра на Ленинской слободе. «У мамы-утки, видимо, сломался внутренний навигатор», — шутят сотрудники ОПСО «СпасРезерв», доставляя очередное утиное семейство к воде.

Легенды гласят, что уточек в Москве катают не только на машине спасателей: птицы облюбовали здание одного из банков и регулярно откладывают там яица. Местные сотрудники ждут, пока появятся птенцы, и мама с папой выведут их из гнезда, после чего с ветерком везут их на инкассаторской машине к близлежащему озеру. Неплохо устроились птички, не правда ли?

- Рыжие утки, которых сейчас можно видеть в Москве на прудах, или недалеко от них, это огари. Все они "родом" из зоопарка, их природный ареал намного южнее. В середине прошлого века этим птицам в зоопарке перестали подрезать крылья, и теперь весной они разлетаются по всей Москве, выводят птенцов, а на зимовку возвращаются в зоопарк - объяснила корреспонденту kp.ru научный сотрудник Московского зоопарка Екатерина Куприкова.

Улетев из зоопарка, птицы ищут подходящий чердак жилого дома, откладывают там яица, высиживают их, и как только птенцы обсыхают, ведут их к водоему. Тут-то и начинаются сложности: малыши летать не могут, вот и попадают в истории.

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС

19 мая, к примеру, утята провалились в так называемое техническое отверстие возле дома (по сути – дыра в земле, куда уходит вода). Растерянных уток заметил ретривер Веня. Чтобы извлечь птенцов на свет божий с глубины трех метров, сотрудники пожарно-спасательного отряда №203 заполнили отверстие водой. Малыши «всплыли» на поверхность к родителям живые и здоровые.

- К сожалению, естественный отбор никто не отменял. Если с кладкой яиц или птенцами что-то случается, огари возвращаются в зоопарк. Если нет – то они лето проводят на водоемах Москвы, а на зимовку прилетают к нам, и наши озера «рыжеют» - в них плещется примерно 2,5 тысячи птиц, — рассказала Екатерина Куприкова.

А КТО ЕЩЕ

В этом году в истории попадали не только утята, но и… лисенок. Он упал в сухой колодец в гаражах в Южном Измайлово. Спасатели спустились к нему на дно при помощи трехколенной лестницы, посадили малыша в переноску и передали потом сотрудникам Центра передержки диких животных.

Фото предоставлено ОПСО "СпасРезерв"

- С ним все хорошо, он передавал привет спасателям, — рассказывают в «СпасРезерве».

Фото предоставлено ОПСО "СпасРезерв"

Гораздо меньше благодарности высказал спасателям ежик из Свиблово. Зверек пытался залезть в чужой гараж и застрял в лучших традициях Винни-Пуха: голова – внутри, пушистый зад – снаружи. Доставали его при помощи… рентгеновских снимков: ими прижали иголочки и аккуратно вытолкнули ежа из чужого гаража обратно на улицу. Неудавшийся домушник тут же сбежал.