На грани заморозков: в Московскую область идут аномальные ночные холода

В пятницу, как и в четверг снова пройдут короткие дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Густой туман накрыл Московскую область утром в четверг, 25 мая. Причиной его стала почти стопроцентная влажность воздуха. Самый сильный туман опустился на Волоколамск, где видимость упала всего до 50 метров. В других районах Подмосковья этим туманным утром видимость достигала 100 метров.

Днём в четверг крайне высокая влажность воздуха привела к другой проблеме: в воздухе не хватает кислорода. Синоптики называют это явление внешней гипоксией. А если говорить простым языком - на улице духота.

- В выходные похолодает, — предупреждает читателей kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В пятницу, как и в четверг, температура выше климатической нормы на 2 - 3 градуса, днём до +25 градусов, и снова пройдут короткие дожди. А вот с субботы до понедельника температура будет ниже, чем обычно в последних числах мая. Дело в том, что Московская область окажется в холодном фронте циклона из Западной Европы. В этой воздушной массн на высоте полутора километров температура всего +2 градуса. А сейчас, для сравнения, на той же высоте +10 градусов. С этим атмосферным процессом и связана волна похолодания.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу днём +20…+22 градуса, с грозовыми дождями и северным ветром (его порывы будут достигать 15 м/сек). В воскресенье похолодает до +14…+19 градусов, ветер усилится до 17 м/сек. При этом будет сухо.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу днём +20…+22 градуса, с грозовыми дождями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пик похолодания придётся на ночь понедельника, 29 мая, считают метеорологи. Воздух остынет до +3 градусов.

- Самое главное, чтобы заморозков не было, — надеется Татьяна Позднякова. - Дачники все растения уже в открытый грунт высадили, и понижение температуры даже до ноля, и тем более ниже, станет опасным. Я думаю, все-таки обойдётся без заморозков. Хотя в принципе они в этих числах мая возможны, особенно в пониженных местах. Но даже если заморозки и случатся, то будут очень кратковременными, на час или меньше, не на всю ночь.

После аномально холодной ночи погода наладится. В понедельник днём уже +18…+23, без осадков. А во вторник, 30 мая, потеплеет до +25.