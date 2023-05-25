Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Университет дружбы народов"

Станция "Университет дружбы народов" важна для сотни тысяч жителей. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

- Мы работаем над запуском одного из крупнейших комплексов в истории метро - 25 км путей и 11 станций от "Коммунарки" до станции МЦК "ЗИЛ", - объявил мэр Москвы Сергей Собянин 25 мая. - Для того, чтобы запустить их все одновременно в 2024 году, нужно, чтобы работа шла интенсивно на всех станциях сразу.

Станция "Университет дружбы народов" важна для сотни тысяч жителей - причем не только студентов нескольких вузов, но и посетителей научных и медицинских центров, расположенных в этом районе.

- Готовность стации - 74%, основные конструкции готовы на 99%, гидроизоляция и засыпка - на 88%, архитектурно-отделочные работы - на 58%, инженерные сети и сооружения - на 25%, работа идет по графику, приступили к благоустройству территории, - доложил гендиректор АО УРСТ Сергей Григоркевич.

Сейчас специалисты тянут сюда силовые кабели, оборудуют вентиляционную систему, ведут отделочные работы. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Над станцией обустроят необычные геометрические клумбы и место для прогулок. В пешеходном переходе выложат мозаичное панно, изображающее знаковые сооружения по всему мира - кроме прочего, там будет и "Медный всадник". Еще одно панно украсит пространство над эскалатором - на нем будут изображены 10 студентов - опять же из разных стран мира.

- В среднем на станции сейчас работает примерно три сотни человек в сутки, - рассказал руководитель строительства станции "Университет дружбы народов" Денис Сипаткин. - Выход будет один - со стороны ул.Академика Опарина, два лифта, четыре эскалатора. На полу - черно-белый саянский мрамор, на стенах и потолке - разноцветные алюминиевые панели. Глубина залегания станции - 23 метра, она "сухая", это значит, что здесь не было проблем с грунтовыми или иными водами.

Сейчас специалисты тянут сюда силовые кабели, оборудуют вентиляционную систему, ведут отделочные работы.

Станция войдет в Троицкую линию метро (какого цвета она будет на картах, сейчас выбирают сами москвичи на платформе "Активный гражданин"), которая соединит станцию МЦК "ЗИЛ" с городом Троицк, обеспечив удобным и высокоскоростным транспортом почти миллион жителей прилегающих территорий.

Новая ветка будет длиной 42 км, на ней откроют 17 станций. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новая ветка будет длиной 42 км, на ней откроют 17 станций. На "ЗИЛе" и "Крымской" можно будет сделать пересадку на МЦК, с "Новаторской" - на БКЛ, с "Академической" на оранжевую, Калужско-Рижскую линию, на "Коммунарке" - на красную, Сокольническую ветку. На ЗИЛе" в будущем планируют организовать пересадку на Бирюлевскую линию метро, когда ее построят.

В 2024 году планируют открыть 11 из 17 станций Троицкой ветки: "ЗИЛ", "Крымскую", "Академическую", "Вавиловскую", "Новаторскую", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевскую", "Корниловскую", "Бачуринскую" и "Коммунарку".

По остальным шести станциям на участке от "Коммунарки" до Троицка пока еще ведется разработка градостроительной документации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 млн человек проживают на территории, по которой пройдет Троицкая линия метро

42 км - длина будущей ветки

17 новых станций откроется по этому маршруту