Дом на 525 квартир начали строить для участников реновации в районе Восточное Измайлово

Фото: Департамент строительства г.Москва

На востоке столицы продолжается программа реновации. Один из современных домов для переселенцев появится на Измайловском бульваре, 71 в районе Восточное Измайлово. Его строительство уже началось.

«Сейчас проводится монтаж монолитных конструкций подземной части здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом из восьми секций разной высоты с подземным паркингом будет таким:

- фасады - вентилируемые, с отделкой под кирпич, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 525 квартир (однокомнатных – 121, двухкомнатных – 313, трехкомнатных – 91). Для маломобильных жильцов - пять квартир с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- входы в подъезды, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около входа - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе.