«Современные и комфортные»: Губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что в 2023 году в Подмосковье выйдут на маршруты 1300 новых автобусов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Система общественного транспорта Московской области в течение 2023 года получит в общей сложности около 1300 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Современные, комфортные автобусы - один из ключевых запросов наших жителей, - напомнил Андрей Воробьёв. - Подмосковье - огромный регион, миллионы людей ежедневно проводят время в дороге. И важно, чтобы транспорт не только ходил четко по расписанию, но в салоне было тепло зимой, не душно летом, было, где поставить коляску или самокат, никаких трудностей не возникало у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор отметил, что общественный транспорт, которым пользуются жители области, покрывает 80% территории региона. Сегодня это крупнейшая маршрутная сеть России.

- И каждый год мы стараемся модернизировать автопарк. С января на маршруты области вышли уже более 800 новых транспортных средств, до конца года панируем довести их количество до 1300, - сообщил Андрей Воробьёв.

В региональном Минтрансе уточняют, что на маршруты выводятся автобусы трех классов. Например, автобус большого класса марки НЕФАЗ 5299-40-52 может перевозить до 111 человек (29 из них на сидячих местах). ЛиАЗ-4292, которые выпускаются в подмосковном Ликино-Дулеве, считается автобусом среднего класса и рассчитан на перевозку 72 пассажиров. А ГАЗ A68R52 (малый класс) вмещает 22 человек.

На какие маршруты выводить автобусы того или иного класса в «Мострансавто» определяют, исходя из загруженности направления.

Стоит отметить, что все новые автобусы независимо от класса имеют низкий уровень пола, чтобы транспортом могли пользоваться люди с ограниченными возможностями (в салоне для них также имеется кнопка связи с водителем), стационарные валидировать для оплаты проезда транспортными и банковскими картами, а также двигателем стандарта «Евро-5».