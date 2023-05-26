В 2023 году на Клинской улице в Ховрине появятся школа и детсад

Фото: Департамент строительства г.Москва

На севере столицы построен детский сад на Клинской улице, владение 29.

«Сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Здание рассчитано на 350 детей».

Ещё одно образовательное учреждение возводят по соседству - на Клинской улице, владение 24. Новый учебный корпус разместится на участке около действующей школы № 1474. В нем смогут учиться школьники 8-11 классов.

«В здании учебного корпуса на 500 мест на улице Клинская в районе Ховрино завершаются работы по отделке фасадов, - уточнил глава ведомства. - Полностью готовы монолитные конструкции здания».

КОНКРЕТНО

В будущем учебном корпусе:

- на первом этаже - вестибюль с гардеробом, обеденный зал на 250 посадочных мест, зал для общешкольных мероприятий на 300 мест с эстрадой;

- на втором этаже - спортзал, кабинеты универсального назначения, зимний сад;

- на третьем этаже – информационный библиотечный центр (с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки и выдачи книг, фонд закрытого хранения), учебные кабинеты;

- четвёртом и пятом этажах - учебные кабинеты, академический лабораторно-исследовательский комплекс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, лаборантские, IT-полигон.

Во время благоустройства около школьного здания высадят деревья, кустарники и цветы, а также газон.