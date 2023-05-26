«Сдадим уже через месяц»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил стройку детского сада в Ступине

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С начала года в Московской области ввели уже 11 детских садов в 9 муниципалитетов - их посещают около 2600 мальчишек и девчонок. Еще 26 учреждений для дошкольников (на 6,5 тысячи мест) будут запущены до конца текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идет строительство одного из таких объектов - в микрорайоне Дубки на окраине города Ступино. На данный момент родителям приходится водить малышей в детские сады других районов. Это 15-20 минут пути (Ступино город небольшой, так что это вполне приличное расстояние). Но главная проблема состоит в том, что детские сады «Дельфинчик» и «Золотая рыбка» переполнены. Тот же «Дедьфинчик» рассчитан на 140 мест, а по факту ходят в него более 240 детишек.

- Сдадим садик уже через месяц. Здесь почти все готово, осталось 5% - фасад доделать, оборудование подключить, провести озеленение, - рассказал, общаясь с жителями Ступина, Андрей Воробьёв.

Новый детский сад рассчитан на 250 ребят. Здесь будут сформированы в общей сложности 12 групп: 4 ясельных, по 2 младшие, средние, взрослые и подготовительные

- У нас порядка 160 человек находятся в очереди, они уже на 100 процентов попадут сюда. Остальных 90 детишек переведем из других садиков, которые перегружены, - сообщила заместитель директора по дошкольным отделениям СОШ №9 Галина Наухацкая.

Педагогический штат полностью уже сформирован. Кстати, среди учебных программ, которые будут работать в новом детсаду, - центр раннего развития, программа физического воспитания детей, а также региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада».

- Мы строим каждый год порядка 50 школ и детских садов, - напомнил Андрей Воробьёв. - К 1 сентября в 18 городских округах откроем 27 школ и еще 26 садиков сдадим до конца года.

После осмотра строительства губернатор пообщался с горожанами. Андрей Воробьёв обратил внимание главы городского округа на современные запросы к строительству жилья:

- В Ступино важно начать их строительство по новым стандартам. Такая задача перед главой стоит, я очень надеюсь, что он найдет место для нового жилья. Возможно, на тех земельных участках, где стоят бараки, из которых мы переселяем людей. Это нужно, потому что заводы работают, инвесторы, надеюсь, будут и дальше приходить.

Ступинцы поблагодарили подмосковные власти за капитальный ремонт здешнего бассейна, который с удовольствием посещают и взрослые, и дети. Активисты попросили Андрея Воробьёва также провести реконструкцию стадиона «Металлург» - он, что называется, сейчас переживает не лучшие времена. Губернатор поручил изучить этот вопрос и доложить на одном из ближайших областных совещаний по развитию физкультуры и спорта.