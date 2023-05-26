«Вместе с жителями будем обеспечивать перемены»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу по благоустройству в Ступине

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как проходит благоустройство пару имени Николая Островского в Ступине и обсудил с местными жителями, как будет дальше проходить обновление города.

Место встречи - стелы «Город трудовой доблести». Ступино получил это почетное звание в 2021 году.

- У нас большая программа по благоустройству здесь реализуется, - рассказал Андрей Воробьёв. - Больше всего обращений по Центральному парку имени Николая Островского, закончим его к концу июля.

Парк заложили 90 лет назад. Сейчас его капитально обновили - здесь появились велодорожки, фонтан, центральная аллея с новой плиткой. В течение двух месяцев завершатся работу по обустройству детских и спортивных площадок (включая скейтпарк и памп-трек), беседок, навесов. По всей территории устанавливаются фонари и камеры видеонаблюдения.

- Мы сейчас проехали по городу, увидели площадь Металлургов, которую привели в порядок, - отметил губернатор.

Многие жители обращают внимание на плачевное состояние пешеходной зоны бульвара Победы. Андрей Воробьёв заверил, что эта территория будет благоустроена - проект номинирован на Всероссийский конкурс. Попадание в число призеров гарантирует федеральное финансирование.

- Вместе с жителями будем и дальше перемены обеспечивать. На 2023 год в Подмосковье запланировали привести в порядок больше 60 общественных территорий. Среди крупных - парк «Взлет» в Домодедово, Раменский парк у озера Борисоглебское, «Красный ручей» в Лотошино, парк «200 лет Егорьевску».

В течение 2023 года по программе «Парк в лесу» в Московской области благоустроят шесть территорий - Дубровицкий лес в Подольске, Фрязинский лесопарк, Томилинский лес в Люберцах, Видновский лес, лесопарк Павловская Слобода в Истре и лесопарк Гальчино в Домодедово.

К слову, местные жители в разговоре с губернатором высказали свое пожелание установить в Ступине памятник героям специальной военной операции - дополнительно к мемориалам в честь участников Великой Отечественной войны и воинов-афганцев.

Андрей Воробьёв вспомнил по этому поводу свою недавнюю поездку в Видное.

- Я приехал в один из микрорайонов Ленинского городского округа, и молодые мамы мне говорят - жилье прекрасное, школы открываете, детские сады строите. Но у нас нет ни одного сквера Победы, некуда отвести детей и рассказать истории подвигов наших героев. Это очень важная тема, поэтому спасибо за вашу инициативу!