Собянин: На фестиваль «Рыбная неделя в Москве» доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов

Для посетителей ярмарок проведут дегустации, мастер-классы, концерты и спортивные турниры. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Сегодня, 26 мая, в столице открылся традиционный фестиваль «Рыбная неделя в Москве». В этом году он проводится с 26 мая по 4 июня на 26 площадках в центре и других районах города. На рыбную ярмарку на переходе от площади Революции к Манежной площади сегодня заглянули мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«На фестиваль доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов, - сообщил мэр. - Одной только олюторской сельди, к которой гости фестиваля питают особую слабость, завезено 12 тонн».

Ранее в своем блоге Сергей Собянин рассказал, что участниками «Рыбной недели в Москве» стали более 3 тысяч магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок.

«В эти дни они установят «акционные» цены на многие виды рыбы и морепродуктов и организуют специальные дегустационные программы», - уточнил Собянин.

На рыбной ярмарке мэр пообщался с посетителями и работающими здесь рестораторами. Меню фестиваля - пальчики оближешь! Выбирайте - уха, приготовленная по традиционным и оригинальным рецептам, шашлык из разных видов рыбы и морепродуктов, жареная корюшка, барабулька и другие угощения. На рынок на Манежной площади свою продукцию привезли рыбозаводчики и рыболовецкие предприятия Дальнего Востока, Якутии, Мурманска, Астрахани и Черноморского побережья.

Культурная программа тоже на любой вкус. Взрослые и дети смогут посетить:

- кулинарное событие «Большая уха» с приготовлением 100 литров ухи по оригинальному рецепту;

- битву поваров-блогеров;

- более 500 мастер-классов, например, по лепке из марципана, раскрашиванию пряничных рыбок, оригами, завязыванию рыболовных узлов и другие;

- более 300 выступлений артистов;

- SUP-регату и массовый «карнавальный» заплыв на сапбордах для всех желающих 28 мая в акватории Москвы-реки;

- любительский турнир по рыбалке 27 мая в парке Горького на Крымской набережной;

- Чемпионат по рыбалке среди профессионалов и любителей 2, 3 и 4 июня на Гольяновском пруду и 3 и 4 июня на Коломенской набережной. Для участия в таких мероприятиях нужно заранее зарегистрироваться.

Подробнее о фестивале «Рыбная неделя в Москве» - на официальном сайте.