Будущие контрактники рассказали об отсутствии сомнений в правильности своего выбора

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова рассказали о мотивах своего решения. Фото: Сергей Киселев/Агентство городских новостей «Москва».

Москвичи, решившие заключить контракт на военную службу, уверены в своем выборе и без колебаний готовы отправиться в зону спецоперации. Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного по адресу: улица Яблочкова, дом 5 строение 1, рассказали журналистам о мотивах своего решения.

По словам одного из посетителей, им движет прежде всего чувство долга перед Родиной и желание защитить свою страну.

«Это моя обязанность, святой долг. Если никто этого не делает, кто защитит? Если не мы, то кто? Я так воспитан, я уже возрастной, поэтому все прекрасно понимаю. Все мои родственники, все друзья прекрасно понимают, что это нужно делать», - рассказал один из кандидатов.

Еще один горожанин, решивший заключить контракт, уверен, что так должен поступить каждый настоящий мужчина. По его словам, отстаивать интересы страны – дело чести для каждого россиянина.

«Каждый мужчина – это воин и должен защищать свою Родину. Это его долг, священная обязанность», - пояснил он.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. В центре работают врачи всех необходимых для медицинского осмотра специальностей. При этом углубленные исследования не требуются: специалисты изучают электронную медицинскую карту пациента, знакомятся с его историей болезни и могут сразу определить, есть ли противопоказания для военной службы.

По итогам профессионального собеседования определяется военная специальность новобранца. Если у будущего бойца есть навыки, которые могут пригодиться в армии, их обязательно учтут. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят подготовку на полигонах Министерства обороны РФ в Московской области.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.