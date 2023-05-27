«Отправил друзьям пугающие сообщения и исчез»: В Москве четвертые сутки ищут пропавшего школьника

Юноша вышел из дома 23 мая и пропал ФОТО: предоставлено КП

В Москве четвертые сутки идут поиски пропавшего 17-летнего школьника Артема Мельчакова. Юноша ушел из дома утром 23 мая и пропал. За несколько часов до этого его друзьям и близким пришли странные сообщения.

- За пару дней до его исчезновения, в воскресенье, мы сидели вместе дома, разговаривали. Во вторник утром, когда Артем исчез, мне пришло от него сообщение с благодарностью за все. Если я не ошибаюсь, в общей сложности он отправил 13 таких сообщений разным людям, но содержания остальных я не знаю, - рассказала msk.kp.ru подруга пропавшего парня.

К поискам 10-классника уже подключились волонтеры, но пока безрезультатно. По словам друзей, в последние полтора года парень страдал депрессией на фоне драмы в личной жизни.

К поискам уже подключились волонтеры ФОТО: vk.com/lizaalert_real

- Артем своеобразный и по-своему странный. У него есть несколько девушек. Все они знают о существовании друг друга, и никого это не беспокоит. Но он общался еще с одной девушкой, по его словам, горячо любимой. Он проявлял к ней слишком большое внимание, вплоть до преследования. Учитывая его странности, она начала его бояться и оборвала все связи. По словам одной из его девушек, Артем – это человек, которому нужно все и сразу. Видимо, когда не получаешь одно, другое становится менее важно. Но для меня он хороший друг и приятный собеседник, - поделилась с msk.kp.ru одноклассница юноши.

Пропал Артем уже после окончания учебного года, но ребята тоже подключились к поискам и начали расклеивать ориентировки по городу. Многие из них просто в шоке от происходящего. Версий, куда мог деться парень, просто нет.

- Он не мог никуда пойти. Он не общается ни с кем, кого бы я не знала, - переживает подруга пропавшего.

По словам друзей, парня часто посещали мысли о суициде по разным причинам. Пока поиски продолжаются, а близкие верят в лучшее.