Под небоскребами Москва-Сити поселился бомж-англичанин: Бросил жену с тремя детьми и отказывается уезжать из России

В 2020-м Джордж Боултби прилетел в Москву туристом Фото: Личный архив героя публикации

Женщина, торгующая фастфудом, отвлекается на фотку в моем телефоне и улыбается:

- О, Джорджик наш!

На экране гаджета - высокий бородатый мужчина в ушанке и видавшей виды дубленке.

История англичанина Джорджа Боултби внезапно всплыла в соцсетях. История такая, что хоть кино снимай!

В 2020-м, незадолго до пандемии, Боултби прилетел в Москву туристом. А дальше - то ли сознательно потерял документы, то ли, как рассказывают, стал жертвой карманщиков. Но факт: с тех пор Джордж не улетел из России и бомжует. Натурально. По-настоящему.

ТРИ В ОДНОМ

Одно время Боултби часто видели в Церкви Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Раньше Джорджа часто встречали в храме на Поклонной горе Фото: Александр РОГОЗА

- Он приходил сюда обычно в холодное время - погреться, - рассказывает KP.RU женщина из церковной лавки. - По-русски совсем не говорит. Мы только и поняли, что его Джорджем зовут. Сидит на лавочке и сидит часами, думает что-то свое. Но с прошлого лета он у нас не появлялся. А вы сходите в палатки - тамошние женщины его часто подкармливали.

В забегаловках, которых на территории Парка Победы немало, англичанина по фотке тоже сразу опознают. Правда, с некоторыми нюансами.

- Это Джон! - уверенно заявляет одна девушка.

- Это Майкл! - уточняет дама из соседней палатки.

Оказалось, англичанин по какой-то причине представлялся разным людям разными именами. Зачем?

- Знаете, в целом он беззлобный. Да, он бомж, но я, например, никогда не видела, чтобы он откровенно побирался, - говорит одна из моих собеседниц. - Люди сами ему дают. Причем, неплохо порой помогают. Однажды он пришел ко мне, попросил хот-дог и протянул пятитысячную купюру. Другой раз смотрю - у него обновка, пришел в новеньких «Тимберлендах». (Обувь такая, - Авт.). А это же больших денег стоит.

Джордж приходил в храм обычно в холодное время - погреться Фото: Александр РОГОЗА

По словам собеседницы, Джордж-Джон-Майкл умеет удивлять.

- Под прошлый Новый год притащил пакет фруктов - виноград там хороший, апельсины, яблоки. Тянет мне пакет, а я возьму, что ли? «Нет, нет, сам кушай на здоровье!» Кажется, обиделся. Я так и не поняла, сам он купил или кто-то его угостил.

ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ И «ФАК»

Известно, что товарищу Боултби 35 лет. Родом он с острова Мэн - это территория Великобритании в Ирландском море. Аккурат между Англией и Ирландией. В «райцентре», городе Даглас, живет всего 27 тысяч человек - треть населения острова. А еще остров Мэн в свое время странным образом не стала вслед за всей прочей территорией Великобритании вступать в ЕС. (Бывает же!).

- Стричься и бриться он наотрез отказывался, - продолжает женщина из палатки. - Все время ходит с грязной бородой и патлами сальными. И запах от него соответствующий. Настоящий бомж. Я ему однажды через переводчик на телефоне пишу: иди вон в тот барбершоп, передай от меня записку, чтоб тебя постригли нормально - пусть номер пришлют, я оплачу. А он трясет головой испуганно: «Ноу, ноу!»

Впрочем, с некоторыми своими благодетельницами Джордж Боултби успел капитально рассориться.

- Его здесь многие подкармливали. Жалко же! Придет - мы ему бургер сделаем, иди хот-дог, - объясняет продавщица из бистро. - Сначала он приходил к нам один раз в день, а потом зачастил. Перешел на трехразовое питание. Неделю так ходит. Вторую. А потом я взорвалась: дорогой мой, имей совесть! Это же все за мой счет, хозяин из моих денег вычитает. А этот товарищ придет, слопает гамбургер, запьет кофе, сядет на лавочку, закатит глазки и тащится на солнышке. Все б так жить хотели - тебя кормят, а делать ничего не надо. Когда я ему это все высказала, он знаете что сделал? «Фак» мне показал. Неблагодарный тип!

По словам охранников парка на Поклонной горе, Джордж долгое время снимал где-то поблизости хостел. Но в теплое время все норовил заночевать прямо в парке.

- Одно время натаскал под деревья каких-то веток и тряпья. Сделал себе лежанку. Мы его гоняли. Говорили, что так нельзя...

В какой-то момент эта вольница закончилась. Приехала полиция, забрала Джорджа Боултби. С тех пор англичанина на Поклонной горе не видели.

СТАЛ ДРУГИМ

Впрочем, нам удалось отыскать новое место обитания заграничного бродяги. Последние месяцы его часто замечали на Багратионовском мосту в Москва-Сити. Видимо, место ночевки теперь где-то здесь.

Теперь его «место» - мост Багратион в Москва-Сити. Англичанина подкармливают владельцы некоторых точек фастфуда Фото: Александр РОГОЗА

Интересно, что настоящую историю Джорджа Боултби никто из людей, помогавших ему, не знал. Удивлялись, конечно, с какого перепугу иностранец забомжевал в Москве. Но по-английски ж никто не говорит - не расспросишь.

- Он всегда был один. С другими бродягами не якшался, - говорят.

Между тем история британца такова. На острове Мэн у него есть семья. Жена и трое несовершеннолетних детей. В 2015 году мужчине поставили диагноз «параноидная шизофрения». И он загорелся идеей начать путешествовать. Объехал несколько стран и в итоге оказался в России. Известно, что несколько месяцев назад за Джорджем прилетали родители, уговаривали его вернуться домой, к семье. А тот ни в какую.

На мосту Багратион, как сообщают местные торговцы, Боултби открыто не побирается - иначе охрана моментально выставит. Но от помощи по-прежнему не отказывается.

Это фото было сделано на мосту Багратион. Судя по этому снимку, на бомжа загадочный Джордж Боултби сейчас не очень-то и похож Фото: Предоставлено очевидцами

А еще он изменился внешне.

- Мы его помним, когда он ходил с длинной бородой, как дед. Но в последнее время он относительно побрит и коротко подстрижен. Несколько раз в неделю приходит, просит у нас кипяток. Платит 10 рублей за бумажный стаканчик, садится за столик у окна, разводит дешевый кофе три в одном и тянет его часами. Ну и выглядит теперь поопрятней...

Джорджа Боултби здесь точно видели пару дней назад Фото: Александр РОГОЗА

Мы провели на мосту, кружа, полдня, но Джорджа Боултби так и не застали. Хотя пару дней назад его здесь точно видели. Ну, по крайней мере, он жив-здоров и не в СИЗО.

Продолжение следует...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Возможно, он считает себя отшельником»

Что такое параноидная шизофрения и почему человек так себя ведет? Об этом мы спросили у врача-психотерапевта Сергея Пустовойтова.

- Шизофрения чаще всего возникает на фоне какого-то органического поражения головного мозга. В том числе из-за травмы. Конкретно параноидная шизофрения характеризуется тем, что у человека имеются галлюцинации или бред в зависимости от того, какая форма расстройства преобладает, - объясняет эксперт. - Его восприятие реальности радикально изменено, но при этом в его поведении есть некая система. Например, это может быть бред преследования, когда человек убежден, что за ним кто-то следит. Несмотря на это в целом все остальные когнитивные функции сохраняются, человек может что-то запоминать, у него не пропадают навыки письменности, он может выстраивать какие-то логические поведенческие шаги и так далее. Бредовых форм достаточно много, это может быть что угодно - например, считать себя каким-нибудь отшельником, Диогеном, который живет в бочке.