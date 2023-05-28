Синоптики дали прогноз погоды в Москве на лето: Жары придется ждать до июля

Жары придется ждать до июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До календарного лета остаётся всего ничего, и синоптики делятся прогнозами на июнь и июль.

- Жары в первые дни лета не ждем, но и резкого похолодания, к счастью, тоже, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В понедельник и вторник, 29 и 30 мая, днем +21..,+23 градуса, во вторник по области возможны небольшие дожди. Финальный день весны, среда, 31 мая, станет самым холодным за всю неделю, предупреждают в Гидрометцентре России. Не выше +15…+20 градусов, пасмурно и сыро.

Зато в первые дни лета, начиная прямо с 1 июня, потеплеет до +24…+25 градусов, и обойдется без дождей.

В начале второй декады июня - то есть как раз в длинные выходные по случаю Дня России - Москву накроет ещё одна волна похолодания, считают синоптики центра «Фобос». Она окажется короткой. И во второй половине месяца погода будет устойчиво теплее климатической нормы. Норма для июня, кстати, это +21…+23 градуса. Значит, можем рассчитывать на +25!

- Любителям 30-градусной жары придется потерпеть до июля, - добавляет Татьяна Позднякова.