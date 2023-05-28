Общественные работы или штраф: Что грозит москвичам за срыв сирени

За сирень рублем ответишь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Преподнести своей даме сирень весной в качестве подарка – уже давняя традиция многих россиян. Но тратиться на такой жест внимания хотят не все. Многие пылкие ухажеры рвут веточки цветов прямо с кустов в парках и на улицах Москвы. Как итог - на улицах столицы вместо красивого озеленения нас встречают потрепанные кустарники. На фоне этого депутаты задумались, как можно проучить людей за сорванный букет.

- Наказание здесь ужесточать не стоит. Я просто напомню, что в случае хулиганских действий россиян ждет штраф или принудительные работы, - выступил с инициативой в разговоре с «КП» депутат Госдумы РФ Максим Иванов. - Если выявляют таких людей, их надо не штрафовать, а отправлять на озеленение города. Чтобы они понимали, как тяжело это делать своими руками. Нужно с детства воспитывать любовь к природе, не относиться к ней варварски. Это должно быть административное наказание. Смысл штрафовать человека, если он поломал сирень? Лучше пусть он потом сам сирень и посадит, чтобы город был красивее.

Однако юристы в свою очередь с депутатом не согласны. По словам экспертов, поломанная сирень – это не хулиганство. В Москве для таких случаев уже давно выделена отдельная статья.

- Для хулиганства нужно, чтобы было оскорбительное поведение для окружающих, - объяснил «КП» юрист по гражданским и административным делам Алексей Воробьев. – В каждом регионе это регулируют свои законы. В Москве есть статья «Повреждение зеленых насаждений». По ней срыв сирени гражданским лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 5 тысяч рублей. И для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Кроме того, есть статья «Незаконное уничтожение зеленых насаждений». По ней штраф для граждан – до 4,5 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил снимать нарушения на камеру и обращаться в правоохранительные органы.