Где лучше всего купаться и загорать этим летом: Самые красивые и новые пляжи Москвы

С 1 июня в Москве официально стартует купальный сезон. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 июня в Москве официально стартует купальный сезон. Хотя погоду все ещё бросает то в жар, то в холод, столичные власти подготовили более 130 зон отдыха у воды во всех округах столицы (см. список ниже). При этом на 12 площадках есть все необходимое для комфортного купания - кабинки для переодевания, душевые, туалеты, спасательные станции и медпункты. Рядом с ними примерно на расстоянии 50 - 200 метров размещаются автостоянки. Во всех местах отдыха поставят шезлонги, скамейки, беседки и урны. Перед началом сезона специалисты обследовали дно водоемов и 3-метровую береговую полосу, а также провели санитарно-противоэпидемическую обработку.

«Зона отдыха с купанием «Озеро «Белое» в Восточном округе (ул. Заозерная, д. 2-6) в 2023 году закрыта на реконструкцию», - уточнили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что в эксплуатацию уже приняты и готовы обслуживать горожан четыре зоны отдыха с купанием из утверждённых 12 «купальных» адресов - Путяевский пруд №1 в Восточном округе, пляж «Динамо» в Северном округе, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 в Северо-Западном округе (по данным на 25.05.2023 г.).

«Приемка зон отдыха продолжается, - добавили в управлении Роспотребнадзора по Москве. - Информация о ее результатах и надзоре за местами отдыха будет размещаться на официальном сайте управления».

В местах без купания можно только загорать, развлекаться и просто гулять на свежем воздухе. В этот список добавили несколько точек, в том числе и обновлённый Кольский пруд в парке «Яуза» в Свиблово. В прошлом году его очистили от ила и укрепили берег. Кроме того, вдоль пруда высадили растения для его защиты от водорослей, а также как укрытие для рыб и водоплавающих птиц. Теперь здесь цветут кувшинки, жёлтая кубышка, рогоз, камыши, тростник, зонтичный сусак.

В разных районах города для отдыхающих у воды обустроили поля для игры в мини-футбол, площадки для пляжного волейбола, спортивные и детские площадки, летние кафе, торговые точки, станции проката лодок и катамаранов, пункты велопроката. В некоторых местах около водоемов даже появились зоны для рыбалки и пикниковые точки.

Публикуем утвержденный столичными властями список пляжей и площадок для отдыха у воды (согласно распоряжению правительства Москвы № 2-РП от 17.01.12 г., с изменениями на 25.04.23 г.)

Хотя погоду все ещё бросает то в жар, то в холод, столичные власти подготовили более 130 зон отдыха у воды во всех округах столицы Фото: Иван МАКЕЕВ

НА ЗАМЕТКУ

1. Зоны отдыха с купанием

Северный округ

Большой Садовый пруд, ул. Большая Академическая, д. 38а

Головинские пруды, 1-й Лихачевский пер., д. 6-8

Зона отдыха «Левобережье» (пляж «Левобережный»), Прибрежный пр-д, д. 5-7

Пляж «Динамо», Ленинградское ш., д. 39

Восточный округ

Путяевский пруд №1, парк «Сокольники», 4-й Лучевой просек

Юго-Западный округ

Зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 12

Западный округ

Зона отдыха «Мещерское», ул. Воскресенская, д. 5-31

Северо-Западный округ

Серебряный Бор-2, ул. Таманская, д. 44

Серебряный Бор-3, 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 15

Зеленоград

Большой городской пруд, Центральный пр-т

Озеро «Черное», 6-й микрорайон

Школьное озеро, 10-й микрорайон

2. Зоны отдыха без купания

Центральный округ

Голицынский пруд, парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9

Екатерининский пруд, Екатерининский парк, ул. Б. Екатерининская, д. 27

Калитниковский пруд, Б. Калитниковский пр-д, д. 11

Красногвардейские пруды, Шмитовский пр-д, вл. 16

Крымская наб., музейное объединение «Музеон», ул. Крымский Вал, вл. 2

Новодевичьи пруды, Новодевичий пр-д, вл. 1

Новоспасский пруд, Саринский пр-д, вл. 2

Патриарший пруд, Ермолаевский пер, д. 5-13

Пионерский пруд, парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9

Пушкинская набережная Москвы-реки, парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9

Северный округ

Ангарские пруды, ул. Ангарская, д. 41-43

Парк «Грачевка», ул. Клинская, д. 2

Парк «Дружбы», ул. Флотская, д. 1-5

Парк «Дубки», ул. Дубки, д. 6

Парк Северного речного вокзала, Ленинградское ш., д. 51

Парк «Ходынское поле», Ходынский б-р, земельный участок 1

Прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь», Ленинградское ш., д. 29-35

Сквер около кинотеатра «Баку», ул. Усиевича, д. 12

Северо-Восточный округ

Джамгаровский пруд, ул. Стартовая, д. 1-27

Дворцовый (Останкинский) пруд, между ул. Академика Королева и 1-я Останкинская

Долгие (Виноградовские) пруды № 1, 2, пос. Северный, Дмитровское ш., д. 130

Капустянский пруд, ул. Снежная, на пересечении с проездом Нансена

Кольский пруд, ул. Кольская

Лазоревые пруды № 1, 2, Лазоревый пр-д, д. 24

Леоновский пруд, ул. Докукина, д. 15

Лианозовский пруд, Алтуфьевское ш., д. 149

Пруд «Торфянка», ул. Осташковская, д. 4

Пруд, Ясный пр-д, д. 5

Пруды № 1 - 3, 6 на ВДНХ, пр-т Мира, д. 119

Садовый пруд, парк «Останкино», ул. 1-я Останкинская, д. 7а

В ведомстве сообщили, что в эксплуатацию уже приняты и готовы обслуживать горожан четыре зоны отдыха с купанием из утверждённых 12 «купальных» адресов Фото: Иван МАКЕЕВ

Восточный округ

Бабаевский пруд, национальный парк «Лосиный остров», ул. Курганская, д. 5-9

Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, парк-усадьба «Кусково», Кусковский лесопарк, ул. Юности, д. 2

Красный пруд, Измайловский лесопарк

Круглый пруд, Измайловский парк, Народный пр-т, аллея Большого Круга

Лебедянский пруд, Измайловский лесопарк, Б. Купавенский пр-д, д. 2

Новокосинский парк, ул. Салтыковская, напротив д. 29

Пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), аллея Жемчуговой, д. 1а

Святое озеро, ул. Оранжерейная, д. 18

Серебряно-Виноградный пруд, Измайловский пр-д, д. 1

Сквер в Гольяново, между ул. Уральская и напротив ул. Алтайская, д. 4

Терлецкая дубрава, Терлецкий лесопарк, Свободный пр-т, д. 9

Черкизовский пруд, Черкизовский парк, наб. Шитова

Юго-Восточный округ

Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово», ул. Красноказарменная, д. 1, стр. 2

Зона отдыха около Москвы-реки, 4-й и 5-й кварталы района Капотня

Зона отдыха около Москвы-реки, парк 850-летия Москвы, ул. Марьинский Парк, д. 10

Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды, парк «Кузьминки-Люблино», ул. Заречье, Кузьминская, Тополевая аллея

Люблинские (Верхний, Нижний) пруды, Люблинский парк, парк имени Шкулева, ул. Краснодонская, Шкулева, Летняя

Шибаевский пруд, парк «Кузьминки-Люблино», ул. Старые Кузьминки

Южный округ

Борисовские пруды и набережная Москвы-реки, ул. Борисовские Пруды, д. 2г

Верхний и Нижний пруды, ул. Чертановская, д. 48

Верхний и Нижний Царицынские пруды, музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1

Кировоградские (Верхний, Средний и Нижний) пруды, ул. Кировоградская, д. 32

Кожуховский пруд, пр-т Андропова, д. 12

Корнеевские пруды, ул. Бехтерева, д. 37, корп. 1

Набережная Москвы-реки, музей-заповедник «Коломенское», пр-т Андропова, д. 39

Пешеходная зона на Коломенской набережной от д. 1 до д. 26

Пруд «Бекет», Загородное ш., д. 2

Пруд около церкви в Покровском парке, ул. Дорожная, д. 5-7

Юго-Западный округ

Андреевская набережная Москвы-реки, парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9

Воронцовские пруды на реке Раменке, Воронцовский парк, «Усадьба Воронцово», ул. Воронцовские Пруды, д. 3

Деревлевский пруд, ул. Генерала Антонова, д. 6

Коньковские (Большой, Малый) пруды, ул. Введенского, д. 26

Нахимовский пруд, Нахимовский пр-т, д. 10

Новоясеневские пруды, ул. Паустовского, д. 8

Пойма реки Битца, пруды № 1-4, между ул. Ратной и ул. Знаменские Садки, Старокачаловской

Пруд «Запятая» (Самородинка), Юго-Западный лесопарк, Ленинский пр-т, д. 111

Пруд «Каховский № 2», ул. Б. Юшуньская, д. 11

Пруд № 4 около санатория «Узкое», ул. Профсоюзная, д. 123А, стр. 17, Санаторная аллея, д. 1-4

Пруд около Дворца творчества детей и юношества, ул. Косыгина, д. 17

Черемушкинский пруд, ул. Новочеремушкинская, д. 39

Черневские (Верхний, Нижний) пруды, между ул. Южнобутовская и Черневская

Черневский пруд на реке Цыганке, ул. Южнобутовская, д. 113-117

Западный округ

Большой Очаковский пруд, ул. Озерная, д. 19

Воробьевская набережная Москвы-реки, парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9

Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2

Декоративный пруд, ул. Вяземская, д. 24

Зоны отдыха около Москвы-реки, в Филевской пойме и в районе Крылатского моста

Мазиловский пруд, ул. Кастанаевская, д. 56-62

Мосфильмовский пруд, ул. Довженко, ул. Улофа Пальме

Пруд, ул. Красных Зорь, д. 59

Пруды № 1-4 на реке Самородинка, Олимпийский парк между ул. Лобачевского и Коштоянца

Удальцовские (Верхний, Нижний) пруды, ул. Кравченко, д. 11

Центральный пруд, Боровское ш., ул. Попутная

Северо-Западный округ

Берег Москвы-реки канала «Хорошевское спрямление», наб. Новикова-Прибоя

Бутаковский залив Химкинского водохранилища, ул. Свободы

Деривационный канал, левый берег, ул. Малая Набережная; правый берег, ул. Лодочная

Долина реки Сходня, Куркинское ш.

Зона отдыха «Химки-2», Никольский туп., вл. 2

Зоны отдыха около Москвы-реки, лесопарк «Хорошевский Серебряный Бор»

Иваньковские пруды № 1-7, парк «Покровское-Глебово-Стрешнево», Волоколамское ш., д. 52

Канал имени Москвы между 7-м и 8-м шлюзами, ул. Большая Набережная

Кировская пойма, ул. Исаковского, Кировский залив Москвы-реки

Левый берег Москвы-реки, ул. Живописная и Карамышевская наб., д. 13-15

Озеро «Бездонное», лесопарк «Хорошевский Серебряный Бор»

Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56

Пенягинский пруд, ландшафтный парк в Митино, ул. Барышиха

Правый берег Москвы-реки, Строгинское ш., ул. Исаковского

Пруд села Рождествено, ул. Муравская

Река Сходня, ул. Василия Петушкова в районе Сходненского ковша

Строгинская пойма, ул. Маршала Катукова, вл. 26

Химкинское водохранилище, ул. Досфлота и ул. Лодочная

Зеленоград

Декоративный пруд, 15-й микрорайон

Дунькин пруд, 12-й микрорайон, около корп. 1207

Заводской пруд, 23-й микрорайон, зона отдыха «Зеленый бор»

Нижнекаменский пруд, 17-й микрорайон

Пруд «Быково болото», 1-й микрорайон

Троицкий и Новомосковский округа

Зона отдыха «Заречье» на реке Десна, г. Троицк, микрорайон «В»

Парк «Красная Пахра», поселение Краснопахорское, д. Красная Пахра

Парк «Народный», поселение Марушкинское, д. Марушкино

Парк «Сосны», поселение Новофёдоровское, д. Яковлевское

Пруд, поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, квартал 30

Русловый пруд на реке Трешня, поселение Кленовское, д. Юрово