«Большая работа, чтобы восстановить справедливость»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о завершении строительства всех домов «Урбан Групп»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Московской области вводятся в эксплуатацию последние 12 многоэтажек на 3 с лишним тысячи квартир - для обманутых дольщиков компании «Урбан Групп». До поры до времени компания считалась одной из крупнейших на рынке, но в 2018 году внезапно объявила о своем банкротстве. В результате фактически на улице оказались тысячи человек, которые уже заплатили за будущие квартиры.

- У дольщиков в Подмосковье было связано много переживаний и тревог с объектами «Урбан Групп», - отмечает губернатор Московской области. - В свое время компания начала строить 65 домов, включая такие известные проекты, как «Лайково», «Видный город», «Опалиха О3», «Митино О2», «Лесобережный», «Солнечная Система». Результат всем известен - люди ждали обещанные ключи с 2018 года.

Андрей Воробьёв рассказал, что достроить дома «Урбан Групп» (сразу в шести жилых комплексах!) удалось благодаря федеральному Фонду развития территорий.

- Проделана большая работа, чтобы восстановить справедливость и права участников долевого строительства. Свыше 13,5 тысяч человек уже получили ключи или денежные компенсации, а теперь мы ввели последние 12 домов в ЖК «Лайково». Более 1,9 тысяч дольщиков получат долгожданные ключи, и таким образом мы поставим точку в эпопее с «Урбан Групп».

Зампред Правительства России Марат Хуснуллин уточнил, что Фонд развития территорий за четыре года возвел в общей сложности около 1,3 миллиона квадратных метров жилья:

- И это не считая головных инженерных сооружений, дорожно-транспортной инфраструктуры, без которых сдать в эксплуатацию дома невозможно. Я благодарю команду Фонда развития территорий за проделанную работу, а граждан, ждавших свои квартиры, за терпение и понимание.

В апреле текущего года Андрей Воробьёв докладывал Президенту России Владимиру Путину, что изначально количество недостроенных горе-компаниями квартир превышало 115 тысяч. Но благодаря поддержке федерального центра их число удалось сократить до 17,8 тысяч (в апреле). И эта цифра постепенно тает - людям выдают ключи от новых квартир, а желающим - сертификаты на приобретение жилья в любом муниципалитете Московской обрасти.

- Приложим все силы, чтобы выполнить поручение Президента и до конца года полностью закрыть проблему обманутых дольщиков в Подмосковье, - заявил Андрей Воробьёв.