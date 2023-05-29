«Мы за своих детей, за матерей идем»: Будущие контрактники рассказали о движущем ими чувстве долга перед Родиной

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва».

В Москве на улице Яблочкова работает единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Ежедневно сюда приходят добровольцы, чтобы вступить в ряды вооруженных сил. Посетители пункта рассказали журналистам, почему они хотят отправиться в зону спецоперации. По словам новобранцев, решение пойти на контрактную службу связано с необходимостью защищать свою страну и своих близких.

«Родину свою надо обязательно ценить. Мы за своих детей, за своих матерей идем, защищать их надо. Каждый мужчина должен защищать свою Родину как положено», - рассказал один из посетителей центра.

Другой кандидат также объяснил свое желание стать профессиональным военным важностью защиты страны. По его словам, в текущей ситуации любой настоящий мужчина должен без колебаний отдать долг Родине и отправиться отстаивать ее интересы.

«Любой мужчина, который себя считает мужчиной, просто обязан защищать свою Родину. Поэтому каждый должен отдать долг Родине, любить ее и уважать. Мои деды воевали, защищали свое отечество, и я считаю своим долгом защитить Родину», - пояснил новобранец.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, открылся 3 апреля. Сюда приезжают добровольцы из разных регионов страны. На военную службу могут поступить и жители других государств: после подписания контракта они имеют право оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Заключить контракт на военную службу могут люди старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья. По словам сотрудников пункта, к ним обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины могут проходить военную службу в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военно-учетной специальности.

Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. В пункте отбора работают врачи всех необходимых для медосмотра специальностей.

Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.