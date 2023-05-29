"Собака своей смертью спасла хозяйку": Живодер из Подмосковья жестоко убил собаку своей девушки, пока та спала

Теперь с мужчиной разбираются правоохранители Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшные звуки, доносящиеся из подъезда, разбудили жителей дома на Садовой улице в городе Истра Московской области в ночь на 25 мая. Тоненький визг собаки и мужские крики доносились сквозь запертые двери. Выйдя в подъезд, соседи увидели жуткую картину, которую уже позже детально рассмотрели правоохранители на записях с видеокамер.

На кадрах видно, как разгоряченный мужчина с банкой пива в руках зверски измывается над маленькой собачонкой. «Футбольным мячом» в его руках оказался 8-летний пекинес по кличке Боня, принадлежавший возлюбленной живодера. Беззащитный Боня летал по подъезду от ударов мужчины ногами, пока его ничего не подозревающая хозяйка спала у себя в квартире.

По ее словам, никаких конфликтов с возлюбленным у них в этот день не было, а в собаке он и вовсе души не чаял. Тем не менее, пекинес скончался от полученных травм, а сама женщина пошла с заявлением в полицию.

- Сейчас проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. Предварительно установлено, что знакомый заявительницы, находясь в подъезде одного из домов на улице Садовой, наносил удары ее собаке. Домашний питомец погиб. Назначены соответствующие экспертизы, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Известно, что мужчина был доставлен в отдел той же ночью. Видео с избиениями быстро разлетелось в Сети, многие из местных жителей в комментариях угрожают живодеру расправой.

- Малыш принял на себя смерть, чтобы показать хозяйке, кто рядом с ней на самом деле, чтобы уберечь ее. Он собачий ангел, - отмечают в комментариях под жестоким видео.