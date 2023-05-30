Москвичи смогут бесплатно взять в аренду велосипед

Жители Москвы смогут бесплатно взять в аренду велосипед. Фото: Оксана ЗУЙКО

Жители Москвы смогут бесплатно взять в аренду велосипед. Для этого нужен будет лишь безлимитный проездной билет, записанный на карту «Тройка» или карту москвича. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это пилотный проект, который стартует этим летом и сделает велопрокат еще популярнее, - заявил в своих соцсетях мэр столицы.

Обладатели проездных смогут воспользоваться сервисом «Велобайк». Бесплатно колесить на велосипеде можно будет до 30 минут. Но число таких поездок в день неограниченно. Поэтому через полчаса с одного велосипеда можно пересесть на другой. Единственное, лимит будет введен на общее число поездок по проездному.

К примеру, обладатели проездного на месяц смогут взять велосипед в аренду 60 раз. Те, у кого лимит в 90 дней, смогут совершить до 180 поездок. Обладатели же годового проездного смогут бесплатно сесть на велосипед 390 раз.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно будет привязать карту «Тройка» или карту москвича к личному кабинету в приложении «Метро Москвы». Те, кто это сделает, смогут бесплатно кататься на любых велосипедах сервиса, исключение одно - новые модели электровелосипедов 2.0. Будет ли бесплатный проезд распространяться на социальную карту, «КП» оперативно уточнить не удалось.

КОНКРЕТНО

Прокатные станции уже сейчас есть почти во всех районах города, в том числе за МКАД и в подмосковной Балашихе. Плюсом к этому появятся еще 28 новых станций у парка Победы, парка «Яуза», станции метро «Митино», в районах Новопеределкино и Тушино.