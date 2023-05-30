Александр Семенников: В столичном пункте отбора на контрактную службу каждый чувствует себя нужным

Депутат Московской городской думы Александр Семенников побывал в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Фото: Александр Авилов/Агентство городских новостей «Москва».

В московском пункте отбора на военную службу по контракту во вторник, 30 мая побывал депутат Мосгордумы Александр Семенников. Столичный парламентарий познакомился с сотрудниками центра и условиями их работы. Депутат высоко оценил комфортную атмосферу, созданную в пункте. По его словам, кандидаты проходят все процедуры быстро и без лишних проволочек.

Парламентарий отметил, что к будущим военнослужащим здесь относятся по-особенному: все понимают, что люди, отправляющиеся в зону спецоперации, должны получать максимальную поддержку.

«Я ознакомился с работой единого столичного пункта по отбору на контрактную службу. Этот центр работает для всех москвичей и жителей близлежащих регионов. Приятно, что он лишен бюрократической атмосферы, которая иногда встречает людей в государственных учреждениях, здесь все по-деловому, четко и быстро. Ситуация непростая: люди приняли для себя единственно верное решение - они едут в зону СВО, там где мы отстаиваем интересы русского мира против коллективного Запада. И люди уже на входе должны чувствовать, что они нужны», - рассказал Александр Семенников журналистам.

Депутат Мосгордумы особенно отметил отличную подготовку сотрудников пункта.

«Все работают для того, чтобы они максимально быстро и комфортно включились в свою работу. Максимально ориентированы сотрудники, подготовлены специалисты центра», - считает депутат.

Парламентарий пообщался с сотрудниками и посетителями центра. Фото: Александр Авилов/Агентство городских новостей «Москва».

Понаблюдав за работой пункта, Александр Семенников пришел к выводу, что вся процедура оформления новобранцев - от входа в пункт отбора на контрактную службу до выхода - занимает от двух до четырех часов.

«За это время человек получает все необходимые документы и заполняет их, проходит психологическое тестирование, оценивается его воинское прошлое, военные специальности, полное медицинское сканирование. Пункт подключен к ЕМИАС, и не нужно тратить время на справки, сторонние медкомиссии. Городские власти делают безусловно все возможное для того, чтобы поддержать этих ребят», - подчеркнул столичный парламентарий.

Александр Семенников также напомнил, что в столице создан Единый центр поддержки участников специальной военной операции. Его сотрудники помогают членам семей военнослужащих решить любые вопросы – от бытовой помощи до социальных льгот. С каждой семьей работают адресно, никто из близких бойцов не остается без внимания.

«Когда мужчины отправляются в зону СВО, семьи получают поддержку в городе Москве: их консультируют, помогают в решении оргвопросов - с садом, школой, помощью пожилым родителям, предупреждают возникающие проблемы. Эти два центра эффективно работают с одной стороны, на задачи СВО, с другой - на поддержку семей наших защитников, чтобы человек на линии фронта знал, что государство в это время им помогает, не бросает своих», - подчеркнул Александр Семенников.