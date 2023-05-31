Безруков, Воскресенск и «Верю!»: В Подмосковье стартовал V летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»

31 мая стартовал V летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московская область на ближайшие полторы недели станет театральным центром России - в Воскресенске 31 мая стартовал V летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Его принимает сцена Культурного центра «Усадьба Кривякино». Это главное нововведение этого года - конкурсные спектакли будут проходить на открытом воздухе.

- Сегодня здесь, в Воскресенске, на открытой площадке усадебного парка гостям фестиваля представляют премьеру спектакля Московского Губернского театра «Собака на сене», - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Театр в парке, на мой взгляд, это нужный и важный формат. Ведь постановки в таком доступном виде дают еще одну возможность прикоснуться к искусству. После спектакля в парке, у жителей может появиться интерес, стимул и дальше посещать спектакли - уже в театрах Подмосковья.

В этом году в конкурсной программе свои постановки представят театры из восьми регионов России, представляющие страну от юга и центра до Урала и Сибири. Точки на этой карте - Новочеркасск, Зеленоград, Владимир, Самара, Барнаул, Пермь, Лесосибирск и Новокузнецк.

Художественный руководитель фестиваля «Фабрика Станиславского» и Московского губернского театра, Народный артист России Сергей Безруков объяснил выбор Воскресенска как места встречи трупп со всей страны:

- Каждый раз мы выбираем для проведения фестиваля новое интересное значимое культурное место для Подмосковья, для зрителей. Энергетически здесь, в Усадьбе Кривякино, совершенно фантастически себя чувствуешь.

Фестиваль продлится до 10 июня. Членам жюри предстоит выбрать победителей в нескольких номинациях: лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший актерский ансамбль, лучший актерский дуэт. Дулевский фарфоровый завод изготовил специально для лауреатов миниатюрные скульптуры великого театрального режиссера и реформатора театра Константина Станиславского. Эта статуэтка называется «Верю!» Помимо этого будет вручен спецприз и от худрука фестиваля - эксклюзивный памятный подарок от мастеров Объединения «Гжель».