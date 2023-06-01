«Жители сами решали»: В Подмосковье подвели итоги Всероссийского голосования по благоустройству

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

740 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в III Всероссийском голосовании по благоустройству, которое проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жители разных регионов России могли отдать свои голоса за лучшие проекты по улучшению различных городских мест - улиц, набережных, парков и так далее.

Непосредственно жители Московской области имели возможность голосовать за проекты по благоустройству 248 территорий в 56 городских округах. Это можно было сделать как на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, так и через волонтеров, которые дежурили в самых людных местах своих муниципалитетов.

Как сообщают в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области, 31 мая онлайн-голосование было завершено, подведены предварительные итоги.

- По предварительным данным, рекордное количество жителей Московской области приняли участие в III Всероссийском голосовании за объекты благоустройства - более 740 тысяч человек, - отмечает министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. - Это самый высокий результат за все три года проведения голосования. На этот раз мы более чем в два раза превысили прошлогодние показатели.

Министр поблагодарил за активность и неравнодушие проголосовавших жителей. А также отметил большую работу волонтеров. В течение шести недель они не только рассказывали всем желающим о голосовании, но и помогали разобраться, как это сделать через гаджеты.

Какая практическая польза от этого голосования? В каждом городском муниципалитете Подмосковья территорию, получившую наибольшее количество «кликов», включат в план благоустройства 2024 года.

Как объясняют специалисты, сейчас идет проверка поступивших через сайт голосов, ожидается, что итоги будут подведены 5-6 июня.

- В подобных больших проектах важно, в первую очередь, чтобы люди знали - они могут лично участвовать, делать выбор. В данном случае жители сами решали, где и какие объекты будут благоустроены, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в проекте приняли участие более 2 тысяч добровольцев из разных муниципалитетов.

- С самого старта голосования и на протяжении всех этих 1,5 месяцев ребята работали на площадях, в парках, торговых центрах, вокзалах, общественных местах тех населенных пунктов, чьи проекты представлены в конкурсе.

Сообщается, больше четверти всех голосов по Московской области были получены именно через волонтеров (около 200 тысяч из 740 тысяч, - Авт.).

- Благодарю волонтеров за их добросовестную работу, неравнодушие, желание сделать Подмосковье более красивым, комфортным и современным.