«Наша задача - решить каждую проблему, если надо - в ручном режиме»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу областного филиала Фонда «Защитники Отечества»

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил работу регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», который начал прием в Красногорске 1 июня.

Напомним, постановление о создании Фонда Владимир Путин подписал в апреле текущего года. Перед организацией ставятся задачи решения всех вопросов, поступающих от ветеранов специальной военной операции и их семей. Это касается не только всевозможных справок и документов, но и реабилитации после ранений, технических средств поддержки.

«МЫ - С ВАМИ»

Подмосковный филиал Фонда находится в здании прямо напротив Дома Правительства Московской области. Губернатору показали, как устроена эта система.

Филиал занимает два этажа (установлен лифт для колясочников). На первом уровне расположены залы, где работают социальные координаторы. Координаторы берут в работу вопрос, с которым приходит человек, а также представители различных ведомств - в том числе социальной службы Подмосковья. Плюс социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, служба медико-социальной экспертизы (здесь помогут, если изначально ветерану СВО неправильно была поставлена категория инвалидности или в индивидуальную программу реабилитации не вписаны дополнительные средства, которые по факту очень нужны).

Одно из помещений, оборудованных в центре, - симуляционная квартира. Здесь представлены различная вспомогательная техника и функции «умного дома», которые могут здорово облегчить жизнь ветеранам СВО, получившим инвалидность.

Андрей Воробьёв пообщался с военнослужащим Антоном Кисиленко, потерявшим во время боя ногу - с лейтенантом в этом момент как раз работал сотрудник симуляционной комнаты.

- Я уже оценил работу этого центра. Мне все показали, рассказали. О некоторых вещах, в том числе дополнительных компенсациях, я даже не знал, - сообщил мужчина.

- Наша задача - максимально оказать вам содействие, - ответил Андрей Воробьёв. - Понятно, что после таких ранений требуется адаптация. Но мы - с вами, мы сделаем все, чтобы и вы, и ваша семья получила необходимую помощь. К сожалению, решение некоторых проблем пока не регламентировано - нет системных алгоритмов. Поэтому я прошу сотрудников этого центра сопровождать каждую проблему в ручном режиме, где требуется наша помощь ветеранам СВО или членам их семей.

Фото: Антон Чернов

ЛЮДИ С ПЕРВОЙ ГРУППОЙ ИНВАЛИДНОСТИ

Андрей Воробьёв много общался с военными, которые приехали сегодня в центр, с членами их семей, сотрудниками.

- Спасибо вам за этот центр, Андрей Юрьевич, - обратился к губернатору один из военнослужащих.

- Это не мне спасибо, а нашему Президенту. Это была его идея. А мы ее реализуем, как и все другие регионы.

В беседе с бойцами губернатор уточнил, что не обязательно приезжающий с передовой в отпуск военнослужащий может заниматься оформлением документов только сам лично. По доверенности это смогут сделать и члены его семьи или знакомые.

Кстати, обращаться за помощью в центр смогут не только участники спецоперации и их родные, но и жители Подмосковья, имеющие первую группу инвалидности.

- У этих людей тоже возникают вопросы - по документам, средства технического обеспечения, реабилитации. Поэтому наш подмосковный центр мы дополнили опцией, что инвалиды-колясочники тоже могут сюда обращаться, чтобы получить помощь и ответы на вопросы.

Отдельно губернатор поблагодарил за работу всех сотрудников филиала и помогающих им волонтеров.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ

- Стоит задача адресно оказывать помощь, осуществлять сопровождение всем ветеранам, семьям погибших, которые обращаются к нам, - объясняет руководитель подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Проблематика ветеранов СВО близка ей и самой лично - супруга боевого офицера, героя спецоперации, работала в региональном штабе Комитета семей воинов Отечества.

- У нас индивидуальный подход к каждой семье, к каждому бойцу, - продолжает Ольга Ермакова. - У нас есть целая сеть социальных координаторов во всех городских округах Подмосковья, за каждым обратившемся будет закреплен наш сотрудник. Как раз они будут помогать на местах - ветеранам не обязательно ехать через всю область к нам в Красногорск, достаточно позвонить на общий номер. (См. «Конкретно»).

Сейчас таких координаторов чуть больше 40, но к концу года будет уже около 180.

Ольга Ермакова отмечает, что координаторами берут только неравнодушных людей. Есть и те, кто знает проблемы ветеранов не понаслышке.

Виктор Исаев до специальной военной операции был предпринимателем в родных Люберцах, с группой друзей с 2014 года возил на Донбасс гуманитарку. Когда началась СВО, пошел добровольцем. В конце прошлого года был ранен и больше не смог продолжать службу. Поэтому с радостью принял предложение стать социальным координатором проекта.

- Одна из самых распространенных проблем - сложность в получении удостоверения ветерана военных действий людьми, которые воевали как добровольцы, - говорит мужчина. - По себе знаю - документы подал еще в январе, но так до сих пор ничего и не получил. Так что буду помогать таким же как я.

КОНКРЕТНО

Адрес регионального филиала госфонда «Защитники Отечества»: бульвар Строителей, 4к1, бизнес-центр «Кубик».

Телефон: +7 (498) 6020023.

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