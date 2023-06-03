У московского следователя нашли кошелек с биткоинами на 2 млрд рублей: «Папка в ноутбуке называлась «Пенсия»

В марте текущего года Тамбиева задержали сотрудники ФСБ

У бывшего полковника полиции Захарченко, которого судили за взятки на общую сумму в 1,4 млрд рублей, появился конкурент. Как стало известно, Генпрокуратура сейчас пытается взыскать через суд в доход государства 1,9 млрд рублей, которые были найдены у теперь уже бывшего следователя СК Марата Тамбиева.

Дело было так. В марте текущего года Тамбиева задержали сотрудники ФСБ - по подозрению в получении взятки от некоего предпринимателя. Сумма была приличная - 10 млн рублей. Однако уже в процессе расследования выяснились новые и еще более потрясающие детали биографии 35-летнего следователя.

Во время обыска был обнаружен личный ноутбук Марата Тамбиева. Он привлек внимание тем, что был очень серьезно защищен - спецы сумели его взломать лишь через несколько недель. Среди прочего в файлах на ноутбуке хранилась папка под названием «Пенсия». А в ней - пароли к криптокошелькам, на которых хранилось более 1 тысячи биткоинов. Их общая стоимость - 24 млн долларов или более 1,9 млрд рублей по текущему курсу.

До задержания Марат Тамбиев занимал неплохой пост - был начальником следственного отдела СК по Тверскому району Москвы. Зарплаты у людей такого ранга неплохие. Но не мог же он к 35 годам за десяток лет службы в комитете скопить два миллиарда?!

- Установлено, что биткоины были переданы следователю в качестве взятки членами хакерской группировки, которые находились под следствием с начала 2022 года, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

На тот момент было арестовано трое хакеров, которые промышляли кражами денег с банковских карт россиян. По словам собеседника, Тамбиев за взятку согласился на какое-то время не арестовывать счета подследственных, давая их родным фору, чтобы те успели вывести какую-то часть денег.

К слову, хакеры в итоге пошли на сотрудничество со следствием, дали показания на того же Тамбиева и отделались условными сроками.

Теперь же прокуратура просит суд конфисковать биткоины, которые были обнаружены в ноутбуке у следователя - обратить их в доход государства.

Как сообщили KP.RU в Никулинском суде, изначально первое заседание по иску первого зама Генерального прокурора России Александра Разинуина к Тамбиеву было назначено на 12 мая. Однако в итоге его перенесли на 15:00 будущего понедельника, 5 июня.

Интересно, что за время нахождения в СИЗО Марат Тамбиев даже успел посудиться с ГСУ СК России по Москве - требовал восстановить его на службе (после ареста мужчину уволили по отрицательным мотивам). Однако Пресненский суд его иск отклонил, апелляция в Мосгорсуде тоже ни к чему не привела - жалоба оставлена без удовлетворения.